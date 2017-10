Die elfte Ausgabe der Literaturveranstaltung endete mit einem unterhaltsamen Finale. Die Vorbereitung fürs nächste Jahr startet bald.

Ronsdorf. Bestens besucht war die Abschlussveranstaltung der Ronsdorfer Literaturtage, der „11. Lit.Ronsdorf“, zu der die Veranstalter am Samstagnachmittag in die Galerie im Ronsdorf-Carré eingeladen hatten.

Das abwechslungsreiche und sehr unterhaltsame Finale gestalteten Marina Jenkner, Dorothea Glauner, Stefanie Schlüter und Martin Halbach, der für den musikalischen Rahmen zwischen den Lesungen sorgte.

Mit ihrer spaßigen, skurrilen Geschichte von Hilde und Heinz, für den die Ehefrau ob der neuen Brille plötzlich wieder so schön und begehrenswert wird wie zu der Zeit, als sie sich kennenlernten, brachte beispielsweise die Wuppertaler Autorin Marina Jenkner ihre Zuhörer gleich zu Beginn zum Schmunzeln. Und wurde, ebenso wie ihre Mitstreiterinnen, zum Dank mit einem bunten Blumenstrauß bedacht.

Bei der Auswahl des Programms hat der Arbeitskreis im Ronsdorfer Heimat- und Bürgerverein, der seit vier Jahren für die Organisation der beliebten Veranstaltung zuständig ist, ein glückliches Händchen bewiesen.

„Mehr als 900 Gäste sind in den 22 Tagen zu unseren 35 Veranstaltungen gekommen“, zeigte sich Monika Diehle sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Gemeinsam mit Claus-Günther Conrads und einem kleinen Team hat sie Vorträge und Lesungen zusammengestellt, bei der es ihr vor allem um Qualität geht.

Zwischen fünf und 80 Besuchern hätten teilgenommen, mal seien die Geschichten bei Kerzenschein gelesen worden, mal im Wohnzimmer, in einem Restaurant, in einem Gemeinde- oder Jugendzentrum oder eben in der Galerie.

Highlight war die Taxifahrt mit Jochen Rausch

Es gab Krimilesungen wie bei Martina Sprenger, die unter der Überschrift „Wuppertal – kurz und tödlich“ Kurzgeschichten von Verbrechen in der Stadt vorlas, eine Adventsgeschichte der Remscheiderin Julia Wewer, die eine kleine „Sternenfee“ durchs Bergische Land schweben ließ, Geschichten aus und über das Wuppertal bei einer Wohnzimmerlesung mit dem Motto „Et löppt“ von Michael Schumacher aus Xanten, oder es wurde erneut von Jochen Rausch zu einer Fahrt „Im Taxi“ eingeladen.

Bei der Aufführung von sieben Mädchen aus dem Stadtteiltreff Rehsiepen erfuhren die Zuschauer, was passiert, wenn der Märchenkoordinator geschüttelt und nicht gestreichelt wird, bei Reinhard Clement waren die Besucher „Willkommen im Reimland“, Dr. Ulrich Otto Teske erklärte, dass das Schreiben von Hand im gewohnten analogen Modus zusammen mit dem Lesenkönnen die Eintrittskarte für unsere Kultur ist, und das Gesangstrio „Bel Ami“ um den Dirigenten Marcus Matuszewski präsentierte gute, handgemachte Musik ohne technische Verstärkung.