Veränderungen in Ronsdorf wünscht sich Künstler Günter Fürth: „Mehr Gemeinsamkeit“ erhofft er sich von einem Bouleplatz auf dem Bandwirkerplatz und wirbt engagiert dafür: „Ich fahre oft in den Süden. Da treffen sich mehrere Generationen auf einem Platz.“ Das Spiel erleichtere den Kontakt, lasse Hemmschwellen leichter überwinden. Weitere Ideen tauchen auf, was Menschen auf öffentliche Plätze locken könnte: eine Eislaufbahn, aber auch eine Schachanlage. Dass mit solchen Anlagen Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt oder Weinfest nicht beeinträchtigt werden sollen, betonen alle: „Dafür kann man das abdecken.“

Peter Stuhlreiter kündigte an, dass seine Initiative den Klageweg beschreiten wird. Die nötigen Geldgeber habe die Bürgerinitiative, die sich eine Tunnellösung wünscht, schon gefunden. Christa Stuhlreiter sagt: „Wenn der Tunnel nicht möglich ist, dann soll man am besten alles so lassen wie es ist.“

Zu wenig Angebote für junge Leute im Stadtteil vermuten einige Stammtischteilnehmer, andere widersprechen: Jugendliche wollten auch lieber in die für sie anonymeren Lokale in Elberfeld fahren. In diesem Zusammenhang kommt das Gespräch auf den öffentlichen Nahverkehr in Ronsdorf.

Christiane Bergert sagt: „Die Anbindung mit den Bussen ist seit dem Fahrplanwechsel schlechter geworden.“ Elisabeth Gielen bekräftigte: „Die Bewohner der Altenheime kommen nicht mehr zu Gottesdiensten und Veranstaltungen.“ Rosemarie Kau findet: „Eine Unverschämtheit.“

Die Parkplatzsituation beschäftigt auch einige. Durch den geplanten Bau eines Mehrfamilienhauses an der Blombachstraße/Ecke Staasstraße würde wieder Parkraum verloren gehen, befürchtet Doris Dix. Die mitgebauten Stellplätze würden sicher nicht ausreichen: „Da hätte ein Tiefgarage hingemusst.“

Christa Stuhlreiter will aber unbedingt auch etwas Positives loswerden: „Die Woche bürgerschaftlichen Engagements hat gezeigt, wie viele aktive Gruppen es hier gibt.“ Besonders hervorheben will sie den Bürgerbusverein, den Besuchsdienst in Altenheim und Krankenhaus sowie das Seniorenfrühstück im Rehsiepen, das den Teilnehmern soziale Kontakte ermögliche.