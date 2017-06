Ute Scholl-Halbach will mit Kindern und kunstinteressierten Erwachsenen Sitzmöbel verzieren.

Ronsdorf. Noch sieht die graue Betonbank auf dem kleinen Wiesenstück zwischen Staasstraße und Elias-Eller-Straße noch unspektakulär aus. Bald aber soll sie ein farbenfroher Hingucker werden. Ute Scholl-Halbach hat in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Kindern und auch Erwachsenen Glasscherben eingefärbt, die in den kommenden Wochen die Bank nach Vorbild des spanischen Künstler Antoni Gaudí einkleiden sollen.

Das Projekt ist ein Geschenk der Veranstalterinnen des „Kunstrauschs“, die zur zehnten Auflage des Kunst- und Kunsthandwerkermarkts dem Stadtteil ein Geschenk machen wollten. Glaskünstlerin Ute Scholl-Halbach, die mit Kindern schon viele Mosaike an Schulen gestaltet hat, hat die Organisation übernommen.

Für Ende Juni ist die große Klebe-Aktion geplant

Sie hat die Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien (LAG) als Trägerin des Projektes gewonnen, die den Bau der Bank mit 4000 Euro fördert. Auch Sponsoren konnte sie gewinnen, die sich mit eigenen Mosaik-Bestandteilen auf der Bank verewigen dürfen.

Bei der Vorbereitung stellte sich heraus, dass farbige Fliesen, wie zunächst gedacht, nicht funktionieren würden – sie sind nicht wetterfest, würden bei Frost zerspringen. Daher schwenkte die Fachfrau um auf Glas. Die von ihr vorgeschnittenen Scherben werden mit Farbe bepinselt, die sich beim Brennen mit dem Glas so verbindet, dass farbige Steine entstehen.

Also hat sie zahlreiche Schulen und Jugendgruppen besucht und mit ihnen Glas bemalt, das sie anschließend bei fast 900 Grad brennen ließ. Beim Kunstrausch Ende April durften Besucher ebenfalls Scherben verzieren. Jetzt hat sie fünf Bananenkartons voller Glasscherben, sagt die Künstlerin. Sie selbst hat sich um die Spirale gekümmert, die an zentraler Stelle der Bank auffallen soll. Diese sollte in Gold schimmern, aber auch da musste Ute Scholl-Halbach ihren Plan ändern. Das wäre nur mit echtem Blattgold möglich gewesen, was dann doch zu teuer wäre. So werden nun Scherben in Gelb, Orange und Rot den leuchtenden Wirbel bilden.

Alle bunten Scherben sollen bald auf dem Rohling geklebt werden, der bereits an seinem Standort steht. Für Freitag, 30. Juni, sind Grundschüler geladen, den Sockel zu gestalten, an dem Grashalme sowie Käfer und anderes Getier zu sehen sein soll. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, sollen Schüler der Erich-Fried-Gesamtschule die übrige Bank gestalten. Bei Regen wird die Aktion verschoben.

Wer mitmachen möchte, kann sich bei Ute Scholl-Halbacht unter Telefon 46 38 70 melden.