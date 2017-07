An der Erich-Fried-Gesamtschule wird es am Wochenende festlich.

Ronsdorf. Die Abiturienten der Erich-Fried-Gesamtschule feiern am kommenden Freitag, 7. Juli, ihr Abitur. Die Feierlichkeiten beginnen um 17.30 Uhr mit einem Sektempfang auf dem Schulhof, danach geht es in der Aula weiter. Die Westdeutsche Zeitung zeigt am Montag, 10. Juli, Eindrücke von der Abiturfeier.