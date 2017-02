Wuppertal. Am frühen Mittwochmorgen hat es in der Schreinerei der Klink Bergisch-Land in Rosndorf gebrannt. Gegen kurz nach sechs Uhr waren die Löschzüge der Berufsfeuerwehr aus Barmen und Elberfeld sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg und Ronsdorf ausgerückt. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Bei der Brandbekämpfung mussten aufgrund der Rauchentwicklung die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte einsetzen. In den verrauchten Bereichen der Schreinerei sowie von Nebengebäuden mussten Belüftungsgeräte eingesetzt werden. Verletzt wurde niemand. ull/Red