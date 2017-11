Eine Frau geriet aus gesundheitlichen Gründen in den Gegenverkehr. Beim eigentlich unbeteiligten Unfallgegner wurde Alkoholgeruch festgestellt.

Ronsdorf. Am frühen Montagabend kam es gegen 17.54 Uhr auf der Parkstraße in Ronsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 56- jährige Frau geriet vermutlich aus gesundheitlichen Gründen mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Renault eines 46-Jährigen, der dadurch leicht verletzt wurde.

Eine 31- jährige Frau konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig Abbremsen und touchierte das Fahrzeug der 56-Jährigen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Renaultfahrer Alkoholgeruch fest. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 9000 Euro.