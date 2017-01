Ronsdorfs Bezirksbürgermeister über die Projekte im Stadtteil.

Ronsdorf. Einen Ausblick auf 2017 wagen die Bezirksbürgermeister für die Westdeutsche Zeitung. Diesmal: Harald Scheuermann-Giskes (SPD), Bezirksbürgermeister von Ronsdorf.

Auf welche Projekte oder Veranstaltungen freuen Sie sich 2017 besonders in Ihrem Bezirk?

Harald Scheuermann-Giskes: Auf die Eröffnung der Kindertagesstätte an der Staubentaler Straße, dem Grundstück des ehemaligen Krankenhauses. Außerdem auf den Bezug der Grundschule an der Ferdinand-Lassalle-Straße. Bei den Veranstaltungen freue ich mich auf den Liefersack im Juni sowie das dritte Ronsdorfer Weinfest im August.

Welche Themen könnten für Diskussionen sorgen?

Scheuermann-Giskes: Natürlich das Planfeststellungsverfahren zur L 419.

Im Rückblick auf 2016: Auf was haben Sie sich für Ihren Bezirk erhofft, was nicht eingetreten ist bzw. nicht realisiert werden konnte?

Scheuermann-Giskes: Der Bau einer weiteren Kindertagesstätte.

2017 wird ein tolles Jahr für Ihren Bezirk, weil…?

Scheuermann-Giskes: Die Ronsdorfer engagiert wie immer, ihre Anliegen selbst in die Hand nehmen und umsetzen.

Wenn Sie drei WZ-Schlagzeilen für 2017 für Ihren Bezirk machen dürften: Wie lauten die?

Scheuermann-Giskes: 1. Ronsdorf wird „Kindergarten-Stadt“ – weiterer Neubau einer Kita! 2. Äußerst beliebter Stadtteil: Einwohnerzahl Ronsdorfs steigt weiter. 3. Voller Service im Bürgerbüro: Pass- und Personalausweisbeantragung wieder möglich.

Was möchten Sie im kommenden Jahr in Wuppertal tun, was Sie bisher noch nie gemacht haben?

Scheuermann-Giskes: Mit dem Rad über die Nordbahntrasse, den Salzweg nach Hattingen und den Leinpfad zur Kemnade in Bochum-Stiepel fahren.