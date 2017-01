Ronsdorf. An der Kreuzung Parkstraße/Erbschlöer Straße hat es am Donnerstagmittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine Pkw-Fahrerin, die in Richtung Osten (Blombachtalbrücke) unterwegs war, bremste vor der aud Rot springenden Ampel ab. Ein hinter ihr fahrender Sattelzug konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Mehr zum Thema Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Streifenwagen