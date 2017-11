Ende Juni ist der Enkel der Springmanns und ein 44-Jähriger Freund festgenommen wurden. Seitdem sitzen beide wegen dem dringenden Tatverdacht, das Unternehmer-Paar Springmann ermordet zu haben, in Untersuchungshaft.

Wuppertal. Im Mordfall an dem Ehepaar Springmann aus Wuppertal-Ronsdorf haben von Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen. Am Montag wurde beim Landgericht Wuppertal Anklage wegen Mordes gegen die beiden Beschuldigten erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. "Wenn das Gericht das Hauptverfahren eröffnet, wäre zu erwarten, dass die Hauptverhandlung in der ersten Jahreshälfte 2018 beginnt", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter. Red