Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Förderverein des Bandwirker-Bades auf sein finanziell erfolgreichstes Jahr zurückblicken.

Ronsdorf. Es war das erfolgreichste der sechs Jahre des Fördervereins des Ronsdorfer Bandwirker-Bades im finanziellen Sinne. Viele Veranstaltungen zum fünfjährigen Jubiläum der Badeanstalt in privater Hand sorgten für zusätzliche Spendeneinnahmen. Weil aber die Besuchszahlen in Ronsdorf sowie in allen städtischen Schwimmbädern sinkt, wird es in diesem Jahr noch eine Erhöhung der Eintrittspreise geben. So soll die gute wirtschaftliche Situation des Bades erhalten bleiben.

Einen leichten Rückgang der Mitgliederzahlen um 30 musste Fördervereins-Vorsitzender Jürgen Windgassen verzeichnen. Daher freute es ihn, zwei zusätzliche Firmen als Sponsoren gewonnen zu haben. „Wir haben anstatt 16 nun 18 Firmen, die uns unterstützen“, erklärte er auf der Jahreshauptversammlung. Was ihn noch mehr freute: ein positiver Finanzbericht. Schatzmeister Reinhard Konietzko sagte: „Es ist das beste Jahr in dem sechsjährigen Bestehen des Fördervereins.“ Einen Jahresüberschuss von 10 000 Euro habe es noch nie gegeben – dies sei auch durch ein außergewöhnlich großes Engagement der Schulen anlässlich des Jubiläums zustande gekommen.

Für das laufende Jahr rechnet Konietzko darum mit einer „schwarzen Null“. Mit den turnusgemäßen, zweijährlichen Neuwahlen des Vorstands ergab sich eine personelle Änderung: Da der bisherige 1. Vorsitzende Jürgen Windgassen kürzer treten wolle, kandidierte er nur noch für das Amt des Stellvertreters. Dies wurde einstimmig angenommen. Die 2. Vorsitzende, Margit Deniers-Schlägel, wurde mit einer Gegenstimme zur neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Das Vorstandsteam bleibt somit gleich.

Auch Harald Kroll von der BaRon-Betreibergesellschaft kam während der Jahreshauptversammlung zu Wort. Er berichtete von den geplanten und getätigten notwendigen Investitionen in das Ronsdorfer Bad. So wurde 2016 etwa die Software für den Kassenautomaten erneuert, Seitenscheiben ausgetauscht und neue Duschpanele installiert. Außerdem wurden fast alle Wände und Türen neu gestrichen. „Ich bin sehr zufrieden, was wir mit der finanziellen Ausstattung durch den Förderverein umsetzen konnten“, bilanziert er. In den vergangenen zwei Jahren konnte die Betreibergesellschaft rund 50 000 Euro in das Schwimmbad investieren.

„Allerdings besuchen uns immer weniger Badegäste – das ist aber auch in allen städtischen Bädern so.“ 20 000 Gäste verzeichnete die Betreibergesellschaft im vergangenen Jahr. Da die Eintrittspreise seit der Übernahme des Bades 2011 nicht erhöht wurden, wird dies nun aber nötig, um die Badeanstalt weiter zu betreiben. Kroll beschreibt sie als „unumgänglich“. Weitere Details für die noch in diesem Jahr geplante Maßnahme sind aber noch nicht geklärt.

Dafür kann Harald Kroll schon einen Ausblick auf die Ausgaben der BaRon geben: So sollen beispielsweise alle defekten Fliesen im Schwimmbecken repariert und ausgetauscht werden, eine Pumpe der Heizungsanlage ausgetauscht sowie ein Neutralisations- und Warngerät im Chlorbereich eingebaut werden. Außerdem steht die Reparatur der Klimaanlage und die Elektroprüfung von 150 Geräten an.