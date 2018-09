Das Modegeschäft „Square Eight“ setzt im Luisenviertel auf ein Einkaufserlebnis. Die IHK sieht darin eine Vorbildfunktion.

Elberfeld. Es waren ihre vielen Ideen, die Mathias Klein und seine Lebensgefährtin Carla Müller vor vier Jahren motivierten, ein eigenes Modegeschäft zu eröffnen. „Wir sind kreative Köpfe und umsetzungsstark“, sagt Klein. Der 30-Jährige war vorher Manager eines großen Bekleidungsgeschäfts in Bochum, wollte aber sein eigenes Ding machen. Dass er und seine Lebensgefährtin damit an der Friedrich-Ebert-Straße landeten, sei kein Zufall: „Unser Konzept passt nur in ein alternative Viertel wie das Luisenviertel“, sagt Klein.

Am 15. September feiert „Square Eight“, das sich laut Inhaber wirtschaftlich gut entwickelt, vierjähriges Bestehen. Das Modegeschäft hat sich auf Kleidung aus Skandinavien spezialisiert – aus persönlichem Interesse. „Das entspricht einfach unserem Geschmack“, sagt Klein und verweist damit bereits auf einen Teil des Erfolgsrezepts, sich im Einzelhandel Wuppertals zu etablieren. Denn man müsse auch hinter dem Produkt stehen, dass man verkaufen möchte, findet der 30-Jährige. „Und man muss Erlebnis und Qualität bieten“ – besonders, um sich vom Onlinehandel abzugrenzen. „Für mich waren das in anderen Städten immer die besten Läden, die man fernab der Einkaufsstraßen entdecken konnte“, sagt Klein. Ein Fachgeschäft wolle man finden, sonst könne man auch online bestellen. Damit es etwas Besonderes sei, spreche er auch nicht die Massen an, sondern biete „exklusive Mode und Lifestyle“. Bei „Square Eight“ kann man sich in gemütlicher Dekoration komplett neu einkleiden – von den Schuhen bis zur Sonnenbrille. Dazu gibt es etwas zu trinken aus der Bar – ganz dem Konzept „Erlebniseinkauf“ getreu. Hinzu kommen regelmäßige Veranstaltungen wie Barbeques, Weihnachtsfeier oder die Teilnahme an der Aktion „Das Viertel leuchtet“.

Auf diese Weise habe man sich einen guten Kreis an Stammkunden aufgebaut. Hinzu kommen Aktivitäten bei Facebook und Instagram sowie eine eigene Homepage, die als „Schaufenster“ dienen soll. Doch vieles entwickle sich über persönliche Kontakte. „Wir leben auch von den Empfehlungen unserer Kunden“, sagt Klein. Einen Onlineshop habe man noch nicht. Denn dafür brauche man ein zusätzliches, sehr großes Lager. „Online sollen die Artikel möglichst immer in großer Auswahl vorrätig sein“, so Klein. Das lasse sich derzeit nicht mit dem Qualitätsanspruch des Shops und dem Erlebniskonzept vereinbaren. Doch die Inhaber haben auch bereits Ideen, wie sich der Onlineeinkauf mit einem Erlebnis kombinieren ließe.