Fans von House-, Disco- und Techno-Sounds kommen am 25. August auf ihre Kosten.

Mirke. Party im Freibad Mirke: Der Förderverein Pro Mirke lädt am Samstag, 25. August, 14 bis 22 Uhr, zu „It Takes Two To Tango“. Ein kryptischer Titel, hinter dem sich ein elektronisches Open Air versteckt. „Ein familiäres und hochwertiges Event für House-, Disco- und Techno-Sounds“, schreibt Mitorganisatorin Csilla Letay. Während die geräumige und zur Not auch überdachte Terrasse mit Hilfe einer Vier-Punkt-Beschallung in einen amtlichen Dancefloor verwandelt wird, können sich die Besucher auch jederzeit im Pool-im-Pool erfrischen und ein paar Bahnen ziehen.

Man habe beim Line-Up sehr auf Qualität gesetzt, so die Veranstalter. Aus Dortmund reist DJ Cosanne an, der viele Jahre für den „Knusperclub“ im Wuppertaler Butan verantwortlich war und als Co-Gründer der Partyreihe „True“ regelmäßig das Ruhrgebiet mit spannender, elektronischer Musik flutet - unter anderem an der Seite von Szenegrößen wie Konstantin Sibold, Move D oder auch Roman Flügel. Aus dem Wuppertaler Untergrund klettert der DJ und Veranstalter Torro Molinoz hervor, der unter anderem als Kurator und Resident des Trassenraves an der Utopiastadt in diesem Sommer schon einige tausend Menschen glücklich gemacht und an der Seite der Kölnerin Sandilé direkt im Anschluss den U-Club ausverkauft hat.

Weitere Acts am Samstag sind der Vinylliebhaber Marcell (Vacations Records), Mighty Maus von der Parlour Gang und Mauke-Resident sowie Rob Fährmann, seines Zeichens Veteran der Partyreihe „Listen Here“ im Weinladen „Est Est Est“.

„Das wird ein entspannter Tag in unserem Idyll“, verspricht Csilla Letay. Denn flankiert wird der Festivaltag von gutem Essen, in Wuppertal gekelterten Weinspezialitäten von der „Weinerei“ und einer deftigen After-Show-Party im Club Mauke, die um 23 Uhr startet.

Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse für 6 Euro. Soviel kostet auch der Eintritt zur After-Show-Party. Für Open-Air-Gäste mit Stempel nur 4 Euro.