Stadt lädt für 18. und 19. August auf die Hardt ein. Dort gibt es an rund 60 Ständen Handwerkskunst, Schmuck und Floristik.

Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein des Botanischen Gartens für 18. und 19. August zum Festwochenende „Rund um den Elisenturm“ ein – und das bereits zum 24. Mal. Das Programm beginnt an beiden Tagen ab 11 Uhr auf der Elisenhöhe. Nach erfolgreichem Probelauf im vergangenen Jahr wird auf den Wiesenflächen um die und in den Glashäusern und auf dem Elisenplatz gefeiert. Möglich wird das bunte Treiben wie in jedem Jahr mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer des Vereins der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens: Rund 100 Freiwillige sind im Einsatz, damit alles reibungslos läuft.

An mehr als 60 Festständen können die Besucher schauen und selbst aktiv werden. Da wird Wolle gesponnen und Nadelfilzen ausprobiert. Schmuck, Handwerkskunst und Floristik können bewundert und Produkte vom Wuppertaler Bauern genossen werden.

Auch das Thema Sauberkeit

wird beim Fest groß geschrieben

Wieder an Bord ist die Interessengemeinschaft „Hardteinander“, die für eine saubere Hardt wirbt, mit einer Hüpfburg und vielen Informationen. Zum Standard gehören inzwischen die Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins, bei denen kleine und große Forscher Gipsabdrücke von Fossilien basteln können. Für Entspannung und gesunde Lebensweise sorgen verschiedene Stände, die über Naturheilkunde und Naturheilprodukte und über gesunde und umweltschonende Ernährung informieren.

Praktische Anleitungen für Hobby-Gärtner gibt es beim Topfen mit dem Fachmann vom Botanischen Garten. Mit Informationen stehen die Vereinte Evangelische Mission, die Bergische Gartenarche, die Umweltberatung der Stadt, die Station Natur und Umwelt, die Abfallwirtschaftsgesellschaft und die Verbraucherzentrale bereit. Beim Bücherflohmarkt kommen Stöberer auf ihre Kosten. Wie immer kommen die Einnahmen des Festes dem Botanischen Garten zugute.⇥Red