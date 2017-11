Nachdem ein Autofahrer am Mittwochabend ein geparktes Auto beschädigt hat, fuhr er einfach weg.

Wuppertal. In Elberfeld ist es am Mittwochabend zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 18.15 und 18.45 Uhr hat der Fahrer eines älteren grünen Audi A4 einen am Kleiberweg geparkten Opel beschädigt, fuhr aber einfach weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Audi weist wahrscheinlich vorne links eine größere Beschädigung auf. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro und bittet Zeugen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.