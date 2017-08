Beim Sommerfest am kommenden Samstag hoffen die Eckbuscher auf viele Gäste.

Eckbusch. Kaum hatten sich Freibadfreunde über ein, zwei sonnige Tage gefreut, zogen sich die Wolken immer wieder zusammen. Solch ein Sommerwetter ist schlecht für die Freibäder. Auch Birgit Ansorg, Vorsitzende des Fördervereins, berichtet bei den Besucherzahlen von „Luft nach oben“. Sie sagt: „Es dürfen ruhig noch ein paar schöne Tage kommen.“ Bislang liege man unter dem Schnitt.

Jetzt hoffen die Förderer auf hohe Temperaturen am kommenden Samstag, denn dann steigt das diesjährige Sommerfest im Freibad. „Da kommt immer noch viel Geld für uns in die Kasse“, sagt Ansorg. Das Freibad finanziert sich grob zu einem Drittel über die Eintrittsgelder, zu einem Drittel über Sponsoren und zu einem Drittel über Einmalspenden und Feste, so die Vorsitzende.

Da ist es selbstverständlich, dass alle Quartiersbewohner, Nachbarn und Bad-Freunde am Samstag, 12. August, zwischen 15 und 22 Uhr wieder auf dem Festplatz des Freibads, Am Jagdhaus 100, mit von der Partie sein sollen. Die Ehrenamtlichen locken mit Kaffee, Kuchen, kalten alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Leckereien vom Grill, und Salaten.

Der Wunsch von Förderverein und Betreibergesellschaft ist es, das Bad erst Ende September zu schließen – doch das wird wie immer eine Frage des Wetters sein. Zum Saison-Abschluss lässt das Freibad wie jedes Jahr beim Hundeschwimmen zottelige Vierbeiner ins Wasser.