Die Männer sprachen ihr Opfer zunächt an und schlugen den 26-Jährigen dann ins Gesicht.

Elberfeld. Zwei unbekannte Täter beraubten in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr einen jungen Mann am Karlsplatz in Wuppertal. Das Duo sprach den 26-Jährigen zunächst an. Dann schlugen die beiden Männer ihrem Opfer unvermittelt ins Gesicht und raubten eine Musikbox.

Mit dem Lautsprecher flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Einer der beiden war relativ klein und trug eine rote Jacke. Der andere trug eine schwarze Jacke mit einem goldenen Adler auf der Brust. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen.