Die Realisierung einer Gesundheitswoche mit vielen Informationsveranstaltungen zum Thema und die Verschönerung der Verteilerkästen im Viertel – das waren zwei Ideen, die die Quartiersentwicklerin noch auf der To-Do-Liste hatte. Sie könnten noch in dem verbleibenden letzten Jahr in Angriff genommen werden. Das Eckbusch-Projekt wird vom Land für drei Jahre gefördert. Danach ist Schluss.

An diesem Abend wird die Uni Wuppertal ein Projekt vorstellen: „RIN – Mobilität und Alter“. RIN steht für Regionale Innovationsnetzwerk Demographischer Wandel und Verkehrsraum der Zukunft. In dem Projekt geht es um die zukünftige Mobilität im Bergischen Städtedreieck. Dabei fokussiert sich die universitäre Arbeitsgruppe überwiegend auf die Zielgruppe der Älteren sowie Menschen mit Behinderungen.

Am Montag, 26. Juni, beginnt um 18 Uhr im Gemeindezentrum Am Eckbusch der letzte Stammtisch mit Isabell Spahn.

Im Bereich Barrierefreiheit ist das Viertel noch nicht am Ziel. „In einem der Häuser sollen elektronische Türöffner kommen. Das sollte auf andere Hochhäuser ausgeweitet werden“, sagt die 28-Jährige. Auch der Umbau der Fahrstühle – die in vielen Fällen noch auf der Zwischenetage halten und damit vor Treppen – sei noch erstrebenswert.

Was lässt sich am Eckbusch verbessern, um das Viertel, gerade für ältere Menschen, lebenswert zu machen? Dieser Frage ging Isabell Spahn seit ihrem ersten Arbeitstag im August 2015 nach. Drei Aufgabenfelder hatten sich schnell herauskristallisiert: die fußläufige Nahversorgung mit Lebensmitteln, ein Treffpunkt im Stadtteil und die Barrierefreiheit. Seit Spahns Antrittsbesuch hat sich einiges getan. Der Cap-Markt am Ringelbusch, der auch dank des Engagements des Bürgervereins mit auf den Weg gebracht werden konnte, löste gleich zwei Probleme. Hier kauft das Viertel ein und hier trifft es sich zum Kaffee. „Der Bäcker ist für viele ein Treffpunkt geworden“, sagt die Quartiersentwicklerin.

„Das war nie anders geplant“, sagt Frank Gottsmann von der Awo. Wichtig sei es daher, dass der neue Quartiersentwickler sich um die Nachhaltigkeit der angestoßenen Prozesse kümmere. Wobei bereits jetzt „Sachen geschaffen wurden, die bleiben“. Beispiele dafür seien etwa der Cap-Markt oder der Nachbarschaftströdelmarkt.

Isabell Spahn sagt das, was alle sagen, die sich von einem Job verabschieden, den sie gerne gemacht haben: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Viele Bewohner seien traurig gewesen, als sie erfuhren, dass die Quartiersmanagerin dem Viertel den Rücken kehrt. „Und sie haben sich gefragt, wie es weitergeht.“ Übergangsweise nimmt Spahns Awo-Kollege Markus Roeser per E-Mail Anfragen und Feedback entgegen (roeser@awo-wuppertal.de). Die Zukunft des Stammtischs, der am 26. Juni ein letztes Mal mit Isabell Spahn läuft, ist ungewiss. „Mein Wunsch wäre, dass der Bürgerverein ihn übernimmt“, sagt Spahn. Das wäre dann wieder so eine angestoßene Maßnahme, die zum Selbstläufer wurde.