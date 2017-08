Rund um den Elisenturm wurde am Wochenende das Fest des Vereins der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens auf der Hardt gefeiert.

Hardt. Sommerliche Stimmung trotz herbstlicher Temperaturen und ebensolcher Windböen herrschte bei „Rund um den Elisenturm“, dem Fest des Vereins der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens auf der Hardt am Wochenende, das schon auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken kann.

„Hauptsache, es bleibt trocken“, meinte Gudrun Frohwein, die das Sommerfest mit seinen 55 Ständen organisiert hatte und sich über den regen Besuch schon zu früher Stunde freute. „Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer waren am Werk, um das Ganze auf die Beine zu stellen“, so die tatkräftige Vertreterin des Fördervereins, für den das fröhliche Erlebniswochenende die größte Einnahmequelle des Jahres darstellt.

Ulla Mestel, Lina Marie und Luca sind mit Begeisterung kreativ mit Wachs (links). Ute Schnitzler-Schormann zeigt auf der Hardt Mode.

Waren in früheren Jahren die Stände – noch in erheblich geringerer Zahl – direkt auf der Rasenfläche im Botanischen Garten aufgebaut, so wollte man die europaweit bekannte Sehenswürdigkeit seit einiger Zeit ganz der Erholung überlassen und veranstaltete das Fest nun auf Wiesen und Wegen rund um die Gewächshäuser und vor dem Elisenturm.

Viel gab es zu sehen und zu bestaunen, wobei „Edelsteinwaschen nach Goldgräberart“ durch die Vereinigung der Freunde der Mineralogie für Kinder eine besondere Attraktion darstellte. „Wir haben in den normalen Sand ein paar rund geschliffene Trommelsteine platziert“, verriet Frank Höhle, während die Jüngsten die Siebe in den riesigen Zubern schüttelten und sich über die entdeckten glänzenden „Diamanten“ freuten.

Nicht nur Pflanzen, sondern auch Kunst und Kultur

„Hier soll es nicht nur um pflanzliche Themen gehen. Wir wollen mit Kunsthandwerk und Kultur auch neue Besucherschichten auf die Hardt locken“, erklärte Organisatorin Gudrun Frohwein und meinte damit sicher auch die „Leseratten“, die in einem Gewächshaus einen bestens bestückten Bücherbasar vorfanden und darin nach Herzenslust im Warmen stöberten.

Öffnung Der Botanische Garten ist von April bis September täglich von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Warm- und Kalthausbereich des Glashauses ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Von Juli bis Oktober findet im Botanischen Garten eine Skulpturen-Ausstellung von Wuppertaler Künstlern unter dem Motto „Gebraucht“ statt. Der Bücherflohmarkt sucht dringend einen kostenfreien Lagerplatz für die Bände, die zugunsten des Fördervereins Botanischer Garten verkauft werden sollen.

Sehr zur Freude von Reimund Westerholz, der rund 8000 Buchspenden gesammelt hatte. „Mit acht Lastwagen wurden insgesamt 294 Bananenkartons zur Hardt gebracht“, so Westerholz. Er wird die alphabetisch geordneten literarischen Werke von Grisham bis Goethe, von Charlotte Link bis Ken Follett oder Jeffrey Archer, Bildbände, Reiseführer und besinnliche Literatur übrigens während der gesamten Woche bis zum 27. August von 11 bis 17 Uhr anbieten. „Bei dem riesigen Aufwand, der für den Bücherbasar und den Flohmarkt betrieben worden ist, wäre das eine Wochenende viel zu wenig gewesen“, so Gudrun Frohwein.

Sie verweist auch auf die Vorbereitungen für den nachmittäglichen Kaffeeklatsch: Quadratmeterweise riesige Platten mit Pflaumen-Streusel und Obstkuchen warteten auf die hungrigen Mäuler, die sich mittags schon an Bratwürstchen, Steaks oder Krautsalat stärken konnten.