Die Abholfiliale für den Elberfelder Norden liegt in der Südstadt. Die weiten Wege ärgern viele Kunden.

Uellendahl. Wenn der gelbe Benachrichtigungszettel im Briefkasten liegt, weiß Karl Zähres schon: Er darf sich wieder auf den Weg machen. Mehr als sechs Kilometer im Auto von seinem Wohnort an der Straße Norkshäuschen bis zu Katis Postshop in der Weststraße. Denn in dieser Filiale werden die Einschreiben oder sonstige, nicht direkt zustellbare Sendungen aus großen Teilen des Elberfelder Nordens gesammelt. Mehrmals im Monat muss Zähres, der berufstätig und öfter auch auf Geschäftsreise unterwegs ist, deshalb in die Elberfelder Südstadt – und ärgert sich wie viele andere Bewohner des „Nordens“ über die weiteren Wege.

Durch die Sperrung der B 7 müsse er auch noch Umwege fahren, kritisiert er. Dabei hat er praktisch um die Ecke eine andere Postfiliale. An der Uellendahler Straße 316 werden unter anderem auch Pakete angenommen, wenn der Adressat nicht zu Hause ist. „Aber offenbar keine Einschreiben“, sagt Zähres. „Das ist doch seltsam.“

Deutsche Post will Alternative prüfen

Dort müsste doch auch genug Platz sein, „wenn es für große Pakete reicht.“ Die Einstellung der Deutschen Post könne er nicht verstehen. „Zig Leute müssen für Einschreiben aus der Nordstadt dann in die Südstadt fahren. Das ist doch auch schlecht für die Umwelt“, so der 65-Jährige.

Britta Töllner, Pressesprecherin der Post, erklärt, dass auch früher schon Kunden aus der Nordstadt über die B 7 mussten. Bis zur Schließung des Postamtes dort lagerten Einschreiben am Kleeblatt. Anschließend erfolgte der Umzug in Katis Postshop. Das sei die zentrale Abholstelle für Elberfeld. In jedem Stadtteil gebe es eine. Man wolle jetzt aber aufgrund der Beschwerden prüfen, ob vielleicht eine neue Filiale für den Elberfelder Norden gefunden werde, um Einschreiben abzuholen. Vielleicht ja an der Uellendahler Straße, hofft Zähres. Oder am Dönberg. Dieser Bereich hat eine eigene Postleitzahl und eine eigene Abholstelle – die für viele im Elberfelder Norden näher liegt, als die Filiale in der Südstadt.

