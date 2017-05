An der Friedrich-Ebert-Straße liegt hinter einer Tankstelle eine alte Stollenanlage. Sie diente nach dem Krieg Obdachlosen als Unterkunft – und später dem WDR.

Elberfeld. Die meisten Autofahrer, die an der Friedrich-Ebert-Straße 304 tanken, ahnen wahrscheinlich nicht einmal, was ein paar Meter neben ihnen im Gestein schlummert. Eine Wand am Berg ist zu sehen, eine kleine Tür. Auf den ersten Blick nichts Spannendes. Oder doch? Wilfried Fischer und Klaus Stein, die Untertage-Fans aus Wuppertal, lächeln. Sie wissen es ja besser. Denn hinter der Tür verbirgt sich der Eingang zu einer mächtigen Bunkeranlage.

Blick in verborgene Welten

Drei Stollen á 54 Meter wurden, vermutlich Anfang der 1940er Jahre, in den Nützenberg getrieben, verbunden durch zwei Querstollen. Die Wuppertaler sollten in ihnen Schutz vor den alliierten Bombern finden. Für 600 Menschen war die Anlage ausgelegt. Vorwärts geht es heute nur mit Taschenlampe. „Das Licht funktioniert nicht mehr“, sagt Fischer. Für wenn auch? In den gut verschlossenen Berg dürfte sich nur selten jemand verirren.

Drei mehr als 50 Meter lange Stollengänge in den Nützenberg

Vom Autolärm der Friedrich-Ebert-Straße ist schon nach ein paar Schritten in den Berg nichts mehr zu hören. Relativ trocken ist es, hier und da ein bisschen Schimmel an der Wand. Je tiefer es reingeht, desto feuchter wird es. „Da gibt es aber weitaus schlimmere Stollen und Bunker“, sind sich Fischer und Stein einig. „Da gehen wir nur mit Atemschutz rein.“ Zig Anlagen haben sie schon unter die Lupe genommen, die WZ unter anderem unter den Paradeberg mitgenommen. „Da ist es schon nasser als hier, oder?“ Damals ging es um die Suche nach Spuren des Bernsteinzimmers. Die Beiden lachen: „Nee, nee, diesmal hat das nichts damit zu tun.“

Was reizt aber an den Gang unter Tage? „Es ist einfach spannend“, erklärt Fischer. Jede Anlage sei irgendwie anders. Auch wenn sie meistens leergeräumt seien, „gibt es immer was zu sehen“. Nein, den einsamen Autoreifen, der in einem Nebenraum liegt, meine er nicht. „Gucken sie sich das mal an“, sagt Fischer und führt in einen Nebengang. Klo reiht sich an Klo, bestimmt 20 Stück. Ein lustiges Fotomotiv. „Keine Angst, die mussten früher aber nicht alle nebeneinandersitzen“, sagt Stein grinsend. „Die Zwischenwände liegen einen Raum weiter.“ Irgendwo soll es auch eine Wendeltreppe nach oben auf den Nützenberg geben. „Die haben wir aber noch nicht gefunden.“