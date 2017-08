Das Programm für das Festwochenende steht fast. Eine Oldtimer-Schau ist einer der Höhepunkte.

Dönberg. „Langsam wird es spannend“, sagt Peter Schnell, Vorstandsmitglied des Vereins „Wir für Dönberg“. Den haben die Dönberger Vereine und Institutionen bekanntlich extra für den runden Geburtstag gegründet: 500 Jahre alt wird der Dönberg, und das feiert der heutige Wuppertaler Stadtteil vom 15. bis 17. September.

Als Mitorganisator der großen Feuerwehr-Jubiläen am Dönberg hat Peter Schnell schon Erfahrung. Ein ganzes Festwochenende sei dann aber schon etwas Besonderes, sagt er und schmunzelt. „Ich bin schon ein bisschen kribbeliger.“ Das Programm, betont er, steht aber bereits zu 90 Prozent. Kleinere Abstimmungen werde es noch geben.

Höhenstraße wird für das Wochenende gesperrt

Viel Musik wird es geben, etwa Auftritte von verschiedenen Bands und Chören. Dabei sind zum Beispiel die Sound Trumpets Wuppergold, SevenUp, DJ Alex Noize und die Musical-Gruppe von Spectaculum. Die in Wuppertal bestens bekannten „Flieger“ spielen als Hauptband am Samstagabend. „Insgesamt haben wir drei Bühnen“, kündigt Schnell an. Damit genügend Platz ist, wird – dem Anlass angemessen – die Höhenstraße von Freitagmorgen bis Sonntagabend gesperrt. Nur eine kleine Schleife werde freigelassen, so Schnell, „damit die Busse fahren können“.

Aber nicht nur zum Hören wird was geboten, sondern auch zum Anschauen. Schnell freut sich zum Beispiel auf die Oldtimer-Schau. „Wir haben schon einige Anmeldungen. Da werden richtig tolle Autos kommen“, verspricht er.

Was dem Unternehmer und ehemaligen Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr imponiert, ist die Resonanz der Dönberger. Das Problem, das manche Veranstalter haben, Helfer und Programmpunkte zu finden, hätten die Organisatoren des Festwochenendes nicht. Im Gegenteil, „wir müssen jetzt genau kanalisieren“, sagt Schnell und fügt stolz an: „So viele wollen sich beteiligen und mitmachen.“

Geburtstagsgeschenk: Eine Chronik für alle Dönberger

Versteigerung

Dönberg-Lauf

Historie „Ein Hauch von Kirchengeschichte wird versteigert“, heißt es bei der Künstler-Kolonie Dönberg. Unter deren Anleitung hat der Kindergarten Dönberg alte Kirchenstühle künstlerisch neu gestaltet. Diese einmaligen Stücke werden am 16. September auf der Festmeile für den guten Zweck meistbietend versteigert. In diesem Jahr startet der beliebte Dönberg-Lauf im Rahmen der 500-Jahr-Feier am Samstag, 16. September. Anmeldung an diesem Tag ab 15 Uhr auf dem Gelände der Tagesschule Dönberg, Höhenstraße 56. Es gibt unter anderem Strecken für Walker und Läufer (ca. 3,8 & ca. 7,5 km), sowie einen 800-Meter-Lauf für Bambini. Lange Zeit war der heutige Dönberg unbewohnt. Erstmals wurde 1517 in einer Lehens-Urkunde ein Waldgebiet „in dem Doenberg gelegen“ erwähnt. Bis 1975 war der Dönberg Teil von Neviges. Seitdem gehört er zu Wuppertal und dem Stadtbezirk Uellendahl-Katernberg. Weitere Informationen zur Historie gibt es auf der Homepage des Bürgervereins unter buergerverein-doenberg.de

In Vorfreude auf das Wochenende ist auch Hans-Joachim Lüppken, Vorsitzender des Dönberger Bürgervereins. „Vor allem auf die Abendveranstaltungen im Festzelt“, sagt er lachend. „Ich hoffe, dass es ein fröhliches und friedliches Fest wird“. Eine Festmeile in diesem Ausmaß „ist auch für uns eine Premiere“, erklärt Lüppken. Er hoffe, dass die Anwohner an der Höhenstraße für ein Wochenende mit der Sperrung und den damit einhergehenden Unannehmlichkeiten leben könnten. Immerhin hat der Bürgerverein auch ein Geschenk für die Dönberger in Arbeit: Ende August werden Lüppken & Co. die frisch fertiggestellte Chronik (3000 Exemplare) an alle Dönberger Haushalte verteilen.

