1892 wurde das mittelalterlich anmutende Bauwerk seiner Bestimmung übergeben. Seit 1987 ist es offiziell ein Wuppertaler Denkmal.

Elberfeld. Wer den 20 Meter hohen von der Heydt-Turm auf der Königshöhe in Elberfeld besteigt, der befindet sich genau 294 Meter über NN (Normal Null, dem Meeresspiegel) und hat einen herrlichen Blick, allerdings nicht über das gesamte Tal, sondern nur in die Wipfel der umgebenden Bäume, die inzwischen die gleiche stattliche Höhe erreicht haben.

„Um den schönen Turm noch besser zur Geltung zu bringen, sollte man vielleicht eine Schneise, ähnlich wie beim Weyerbusch-Turm auf der anderen Wupperseite schlagen“, ist die Meinung von Antonia Dinnebier, die das steinerne Monument in dem in der Edition Köndgen erschienen Buch „Von der Heydt Königshöhe“ in Wort und Bild beschrieben hat.

Der von der Heydt-Turm wurde am 24. September 1892 seiner Bestimmung übergeben, wird also in Kürze 125 Jahre alt. Als der Stadtbauinspektor Schumann den an das Märchen „Rapunzel“ erinnernden Turm seinerzeit fertig gestellt hatte, da hatte er wohl das Wachstum der umstehenden Bäume unterschätzt, was heutzutage den Blick in die Ferne einschränkt.

Der Turm ist auch als Bergfried in einer Burg vorstellbar

„Der Turm wurde auf einem U-förmigen Grundriss errichtet. Die Südostseite, wo sich auch der Eingang zum Sockelgeschoss befindet, wird durch mächtige, verzahnte Eckquader betont. An der gegenüberliegenden halbrunden Wand ist in elf Metern Höhe ein Erker platziert, der auf vier Kragsteinen aufliegt. Die der Stadt zugewandte Plattform erreicht man über einen oktogonalen Aufbau“, so wird der hohe graue Turm beschrieben, den man sich auch gut als Bergfried inmitten einer mittelalterlichen Burg vorstellen könnte. Im Rahmen einer Dissertation wurde diese seltene Ausführung eines Aussichtsturms als „Form der deutschen Renaissance“ beschrieben.

Unterhalb des Turms prangt noch das steinerne alte Stadtwappen

Unterhalb des Turms prangt noch das steinerne alte Stadtwappen von Elberfeld, doch die in Berlin gegossene Bronzetafel mit den Reliefbildern der drei Brüder von der Heydt und dem Familienwappen wurde in der Nachkriegszeit entwendet. Die Herren von der Heydt waren alle drei Teilhaber des Elberfelder Bankhauses von der Heydt, Kersten & Söhne, doch hatten alle drei darüber hinaus Respekt einflößende Positionen. So war August (1801-1874) Stadt- und Landtagsabgeordneter, Präsident des Königlichen Handelsgerichts Elberfeld, Mitglied des Vereinigten Landtages zu Berlin und außerdem Finanzminister. Ihn versetzte der preußische König 1863 in den Freiherrnstand. Bruder Daniel (1802-1874) war ebenfalls Ab- und Beigeordneter von Elberfeld. Er wurde 1854 in das neugebildete preußische Herrenhaus berufen und machte sich als Mitbegründer des „Elberfelder Armenpflegesystems“ auf sozialem Gebiet einen Namen. Der später zum Geheimen Kommerzienrat ernannte Karl (1806-1881) leitete das Bankhaus, engagierte sich in der reformierten Gemeinde und verfasste eine eigene Übersetzung des Neuen Testaments.