Elberfeld. Die achtjährige Galga Jolie ist sehr lieb und ruhig. In ihrer Pflegefamilie mit weiteren Hunden hat sie sich schnell eingefunden. Sie ist bescheiden, liebt Kuscheln und beginnt schon mit den anderen Hunden zu spielen. Sie ist aufgeschlossen und in neuen Situationen zeigt sie sich unkompliziert – zu lieben Menschen fasst sie schnell Vertrauen. Sie hat Jagdtrieb, geht aber prima an der Leine. Früher hatte sie einen Sehnenabriss im rechten Hinterlauf, sie ist aber schmerzfrei und hat keine Einschränkungen. Jolie fährt problemlos im Auto mit, kann stundenweise in Gesellschaft anderer Hunde alleine bleiben und ist entspannt mit netten Kindern. Katzen und Kleintiere sollten nicht im neuen Zuhause leben. Weitere Infos unter Telefon 74717177 sowie www.pechpfoten.de