Das Open-Air-Kino zeigt den Film von Emir Kusturica.

Elberfeld. Bei lauen Temperaturen den Wuppertaler Sommerabend genießen und gleichzeitig großes Kino open Air erleben - das geht alljährlich im Innenhof der Alten Feuerwache an der Gathe. „Das Talflimmern 2017 wird bislang trotz des doch eher verhaltenen Sommerwetters vom Publikum erstaunlich gut angenommen“, sagt Mark Tykwer vom Veranstalter-Team. Die Zwischenbilanz mit knapp 2500 Besuchern nach drei langen Wochenenden könne sich durchaus sehen lassen.

„Besonders glücklich sind wir darüber, dass auch die ,kleineren’ Filme wie ,Beuys’ oder ,Paterson’ ausnahmslos gut besucht waren“, so Tykwer. „Team, Planen und Decken sind wohlauf, die notorisch maroden Toilettenanlagen wurden repariert - auf geht’s in die zweite Hälfte der Freiluftkino-Saison, mit drei Previews und einem Konzert zum Abschluss.“

Woche fünf bietet ab morgen „Hell or High Water“ von David Mackenzie oder „Die Blumen von gestern“ von Chris Kraus. Beginn jeweils um 21.30 Uhr. Film der Woche ist diesmal „On the Milky Road“ am kommenden Samstag. „Der politisch durchaus umstrittene serbische Filmemacher und Aktionist Emir Kusturica hat das internationale Kinopublikum schon mit ,Time of the Gypsies’, ,Arizona Dream’, ,Underground’ oder ,Schwarze Katze, weißer Kater’ nachhaltig fasziniert“, erklärt Mark Tykwer die Auswahl. „Nun meldet er sich nach 10 Jahren Langfilmpause mit einem wunderbar versponnenen Werk zurück: ,On the Milky Road’ ist mit Monica Bellucci hochkarätig besetzt und erzählt eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Kosovo-Konflikts. Trotz des eigentlich düsteren Settings bringt Kusturica seinen unverwechselbaren magischen Realismus zu voller Blüte – es wird gefeiert, gestritten, geliebt und gesungen. Talflimmern zeigt diesen ungemein vitalen Film als Preview in deutscher Synchronisation einen Monat vor dem Start in den deutschen Kinos.“

Mehr zu Programm und Tickets gibt es im Internet.

talflimmern.de