Charlottenstraße: Schilder werden wieder abmontiert.

Ölberg. Die Parkplatzsuche am Ölberg kann – gerade in den Abendstunden – zur Geduldsprobe werden. Deshalb, bestätigt Klaus Lüdemann, Ratsherr der Grünen und überzeugter Ölberger, freuen sich viele Anwohner auf die Ferien, in denen sich die Situation zumindest etwas entspannt. Nur rund um die Charlottenstraße trat diese Entspannung diesmal nicht ein: Seit dem 18. Juli weisen Schilder dort auf ein Parkverbot hin. Frostschäden im Asphalt sollten beseitigt werden, weiß Lüdemann. Nur: Arbeiter tauchten bislang nicht auf. Parken durften die Anwohner trotzdem nicht, „weil ja die Schilder stehen“, sagt Lüdemann. Deshalb fragte er gestern bei der Stadt nach, warum sich nichts tut. Die meldete sich schnell zurück. Ergebnis: Die beauftragte Firma soll spätestens am heutigen Freitag die Schilder wieder wegnehmen, die Straßenarbeiten werden verschoben. Zunächst hätte, so die Stadt gegenüber der WZ, das Wetter der Firma einen Strich durch die Rechnung gemacht – dann die Ferienzeit. est