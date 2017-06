Uellendahl. Historische Raritäten auf zwei und vier Rädern gab es am gestrigen Sonntag beim 25. Oldtimer-Tag zu sehen. Autofans trafen sich auf dem Gelände der TÜV-Rheinland-Prüfstelle Am Raukamp zum Schauen, Staunen und in vielen Fällen auch auf einen kleinen Snack. Von 11 bis 18 Uhr präsentierten Classiccar-Liebhaber ihre Schätze. Der Erlös der Veranstaltung geht dan die Krebshilfe e.V. Wuppertal.