Einige Nachbarn kritisieren die bisher bekannten Pläne. So sei der Abstand zu ihren Grundstücken zu gering. Jetzt haben sie einen offenen Brief unter anderem an Oberbürgermeister Mucke geschrieben.

Elberfeld. Die Anwohner des Wohngebiets am Bodelschwinghweg sind in Sorge. Etwa vier Meter von ihren Gartentörchen entfernt soll der neue muslimische Friedhof entstehen. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Andreas Mucke, das Amt für Grünflächen, das Evangelische Verwaltungsamt und den Verein Muslimische Friedhöfe Wuppertal formulierten sie jetzt ihre Befürchtungen.

Zwar waren die Anwohner zu sämtlichen Info-Veranstaltungen des Projekts – in dessen Planung auch Studenten der Bergischen Universität eingebunden waren – eingeladen. Was sie konkret erwarten wird, wüssten sie aber noch nicht. Können sie auch nicht, denn erst Ende des Monats soll der erste Entwurf des vom muslimischen Friedhofsvereins beauftragten Planers vorliegen.

„Das Gelände ist außerdem so abschüssig, dass wir immer auf die Gräber schauen werden, egal, wie hoch die Begrünung werden soll.“

Arno Eichhorn, Anwohner

Fest steht aber, dass am Rande des etwa 20 000 Quadratmeter großen Grundstücks ein vier Meter breiter, begrünter Streifen eine Abgrenzung zu den Wohnhäusern darstellen soll. „Viel zu schmal“, kommentiert Anwohner Arno Eichhorn. „Das Gelände ist außerdem so abschüssig, dass wir immer auf die Gräber schauen werden, egal, wie hoch die Begrünung werden soll.“ Er betont, dass es ihm und seinen Mitstreitern ganz egal sei, welcher Religion der geplante Friedhof angehöre. In ihrem Brief äußern die Anwohner jedoch Bedenken ob der „teilweise lauten Beerdigungszeremonien“ und großen Teilnehmerzahlen.

Das kann Mustafa Temizer, Vorsitzender des Vereins Muslimische Friedhöfe Wuppertal, entkräften: „Unsere Bestattungen haben keinen lauten Charakter, sie gehen ruhig vonstatten.“ Er sei jedoch auch schon auf einer Beerdigung mit 300 Gästen gewesen – und diese vielen Menschen sorgten zwangsläufig für eine gewisse Geräuschkulisse. In dem Schreiben formulieren die Nachbarn das Ärgernis, künftig auf tausende von Gräbern schauen zu müssen. Mustafa Temizer spricht von etwa 800, die im Laufe der Zeit dort entstehen können.

Verein will den Friedhof parkähnlich gestalten

Julia Vollmerhausen wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern seit acht Jahren am Bodelschwinghweg. Wenn sie jetzt aus dem Esszimmerfenster blickt, sieht sie den überwucherten Streifen Land, der bald Friedhof werden soll. „Ich hoffe einfach, dass nicht nur der Randstreifen, sondern auch der Friedhof ausreichend begrünt wird. Die Vorstellung, nur noch auf Gräber zu schauen, finde ich unschön.“ Weiter unten, an der Krummacher Straße, gebe es Anwohner, die sich weniger an den Plänen stören, so Vollmerhausen. „Deren Häuser stehen aber auch nicht so am Hang, dass sie quasi einen Panoramablick auf den künftigen Friedhof haben.“