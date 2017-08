Der Beitrag über die Miethes und ihre Gegner aus Neuss wird am 1. September im WDR-Fernsehen von 18.15 bis 18.45 Uhr gesendet. Das erste „Duell der Schrebergärtner“ findet schon am kommenden Freitag, dem 25. August statt.

Als Rainer Fischer, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Edelweiß“ an der Cronenberger Straße nach geeigneten Kandidaten gefragt wurde, da fielen ihm sofort Sabine und Holger Miethe ein, die seit acht Jahren ihren Kleingarten bei „Edelweiß“ prima in Schuss halten und absolut fernsehtauglich erscheinen.

Allerdings betonen beide, dass während des Sommers nicht ihr gesamtes Sinnen und Trachten auf einen Sieg beim „Duell der Schrebergärtner“ ausgerichtet war. „Wenn ich in den Garten komme, dann mache ich erst mal einen Rundgang und schaue, ob Laub herumliegt oder irgendetwas nicht in Ordnung ist“, gibt Holger zu, dem seine Frau bescheinigt, dass er „sehr penibel“ ist.

Doch die gepachtete Scholle soll in erster Linie der Erholung dienen. „Ist doch wunderbar, wenn man abends hier auf der Terrasse sitzt, übers Tal blicken und dabei in Ruhe sein Bier oder ein Glas Wein trinken kann“, so Holger Miethe, der mit Sabine 31 Jahre verheiratet ist und mit ihr gemeinsam die behagliche Atmosphäre und die Ruhe nur wenige Meter Luftlinie von der belebten Cronenberger Straße genießt. Und wenn es regnet? „Dann sitzen wir in unserem kleinen Vorbau unserer Laube und hören wie die Tropfen auf Holzdach prasseln.“ Nein, wie verbissene Duellanten sehen die Miethes tatsächlich nicht aus. „Mitzumachen ist für uns Erfolg genug.“