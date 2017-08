„Viele positive Veränderungen werden allerdings nicht auf den ersten Blick wahrgenommen. So trägt erheblich zur Sicherheit bei, dass die Polizei im Rahmen ihrer mobilen Wache öfter hier und an der Rosenau Streife geht“, so Weidenbach, der übrigens in dem viel gescholtenen Berliner Platz keine großen Schwierigkeiten sieht. „Klar, da gibt es die ein oder zwei Gruppen, die da stehen und Bier trinken, aber ansonsten eher harmlos sind. Je nach Grad der Alkoholisierung wird es schon mal etwas lauter, und ein attraktiver Anblick sind sie auch nicht, aber Gefahr geht von den Leuten nicht aus“, meint Dieter Weidenbach. Christel Simon, Bezirksbürgermeisterin von Oberbarmen, pflichtet ihm bei: „Die wollen nur beisammen sein und ihr Bier trinken.“

Die Mitglieder halten eher das Umfeld für problematisch. Etwa an der Straße Rosenau streben sie Verbesserungen an.

ISG Oberbarmen Die ISG Oberbarmen ist unter www.saubersicherlebenswert.de und unter www.isg-oberbarmen.com und auf facebook zu erreichen. Wie der Vorstand mitteilt werden für die verschiedenen Projekte und Info-Veranstaltungen noch ehrenamtliche fleißige Hände dringend benötigt.

„Der Berliner Platz ist sauber“, stellt auch Bezirksbürgermeisterin Christel Simon (CDU) fest, und sie sieht auch inzwischen kleine Schritte zur Verbesserung der Situation im Stadtteil, der einen Migrantenanteil von 45 Prozent aufweist. „Probleme bereitet eher das Umfeld.“

Neue Projekte sollen mit Fördermitteln finanziert werden

Da wäre die Rosenau zu nennen, die am Wupperufer eine fast tropische Begrünung hat, doch gerade die führt dazu, dass die vielfach als Parkplatz genutzte Straße während der Dunkelheit zu einem unheimlichen, ja beängstigenden Ort geworden ist. „Da soll der Blick zum Wupperufer frei gemacht werden“, berichtet Christel Simon und stellt auch optische Verbesserungen am Schöneberger Ufer und am Rittershauser Platz in Aussicht.

„Wir haben eine Umfrage-Aktion gestartet, Führungen und Treffen veranstaltet und von den Anwohnern viel Vorschläge, Anregungen und Kritikpunkte aufgezeigt bekommen. Diese werden durchgearbeitet und am 7. September in der Färberei vorgestellt“, verrät Simon und spricht von einem Riesenprogramm, das in Oberbarmen demnächst im Rahmen der „Sozialen Stadt“ verwirklicht werden soll.

„Dann werden die zur Umsetzung erforderlichen Gelder beantragt“, ist die Bezirksbürgermeisterin vorsichtig optimistisch, was die schrittweise Verbesserung des Quartiers im Osten der Stadt angeht.