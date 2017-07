Das Einkaufszentrum hat einen schweren Stand. Die Grünen plädieren für gemeinsame Aktion.

Uellendahl. Engagiert sind sie. Keine Frage. Seit Jahren setzen sich Wolfgang Kuß, Jarl Georg Knobloch und Wolf Wehking vom Eigentümerbeirat für das Einkaufszentrum (EKZ) Röttgen ein. Sie kümmern sich um die Ladengeschäfte, suchen Mieter, kämpfen gegen Leerstand. Keine einfache Aufgabe, doch jetzt sollen sie Unterstützung bekommen. Die Grünen in der Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg wollen eine Ideenwerkstatt für das EKZ einrichten. Die Federführung soll die Stadt übernehmen. Einbeziehen möchten die Grünen aber auch die Anwohner, die Lokalpolitiker, die Gemeinde und die Geschäftsleute vor Ort.

„Unterstützung ist immer gut.“

Jarl Georg Knobloch, Eigentümerbeirat des EKZ Röttgen

„Leerstände ziehen bekanntlich Vandalismus an, schaden den Gebäuden und führen zu Werteverlust. Gerade für das ehemalige Einkaufszentrum hat sich bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden“, schreibt die Fraktionsvorsitzende Cornelia Krieger in ihrem Antrag, in dem eine Ideenwerkstatt vorgeschlagen wird. Dem schloss sich die BV in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig an. Die Werkstatt soll, so heißt es im Antrag, am besten direkt im EKZ stattfinden.

Zahl der Leerstände im EKZ soll in Kürze sinken

Beim „Quartierspalaver“, als Kandidat Jörg Heynkes im Landtagswahlkampf zu Gast am Uellendahl war, sei das Thema bereits zur Sprache gekommen, erklärt Krieger gegenüber der WZ, warum die Grünen es jetzt auch auf die politische Agenda setzen.

Wie steht es denn genau um das EKZ? Vor zweieinhalb Jahren, als die WZ zuletzt größer über die Situation am Röttgen berichtete, standen zehn Ladenlokale zur Zwangsversteigerung. „Für alle wurden mittlerweile neue Besitzer gefunden“, erklärt Wolf Wehking von der Eigentümergemeinschaft. Er räumt aber ein, dass sie zum Teil trotzdem leerstehen. Das gelte für elf der insgesamt 34 Ladenlokale im EKZ. Verabschiedet hätten sich seit Ende 2014 der Hundesalon und die Metzgerei.

Die Zahl der Leerstände soll aber in Kürze sinken, berichtet Wehking. Die ehemalige Bäckerei wird derzeit umgebaut. Ab dieser Woche will der neue Betreiber des Ladens dort Obst, Gemüse und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs anbieten.

Vorbild für den Röttgen: Der CAP-Markt am Eckbusch

Geschichte

Hallenbad

Parkplätze

Wochenmarkt Das jetzige „Einkaufszentrum Röttgen“ – kurz EKZ Röttgen – wurde als „Ladenzentrum und Stadtteilbad Uellendahl“ zur Versorgung des damals neu erbauten Stadtteils mit mehreren Wohn- und Hochhäusern in zwei Bauabschnitten von 1969 bis 1972 geplant und um 1973 gebaut. Das Einzugsgebiet des EKZ umfasst etwa 4000 bis 5000 Uellendahler. Im Komplex selbst gibt es 79 Wohneinheiten. Zum EKZ gehört auch das Hallenbad Röttgen, das Bestandsschutz genießt. Die Stadt hat einen praktisch unkündbaren Vertrag abgeschlossen. Außerdem steht ein Parkhaus mit 276 Stellplätzen zur Verfügung. 2015 war es der Eigentümergemeinschaft gelungen, einen Wochenmarkt zu organisieren. Die Resonanz bei den Uellendahlern habe aber deutlich nachgelassen, so der Eigentümerbeirat. Freitags gebe es deshalb meist nur noch einen Stand. Da dieser aber Obst und Gemüse anbietet, befürchten Wehking & Co., dass dieser dann auch nicht mehr kommt, sobald der neue Obst- und Gemüseladen im EKZ geöffnet hat.

Hoffnung gebe es auch für den ehemaligen Nahkauf-Markt. Jahrelang suchten Wehking & Co. einen neuen Betreiber. Vergeblich: Den Discountern und Supermarkt-Konzernen reichten die gut 900 Quadratmeter offenbar nicht – jetzt wird die Fläche aufgeteilt. „Mit Aussicht auf die Straße und das Stadtbad Röttgen soll dort noch in diesem Jahr eine Bäckerei mit Café entstehen. Daneben ist ein Asia-Imbiss geplant“, erklärt Wehking.