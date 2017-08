Die elfjährige Amy ist ein unproblematischer Hund. Sie liebt kuscheln, ist aber auch aktiv.

Elberfeld. „Irgendwie mag der Funke nicht recht überspringen bei unserer Amy. Sogar im Fernsehen wurde sie vorgestellt und hat eine wirklich gute Figur gemacht“, sagt Anke Süper vom Verein Pechpfoten. Und doch haben die richtigen Menschen wohl nicht zugeschaut.

„Wir können es nicht verstehen, ist sie doch wirklich eine hübsche, gestandene und selbstbewusste Hündin“, erklärt Süper. Fast ein halbes Jahr wartet Amy nun schon auf die richtigen Menschen. Bis vor kurzem lebte sie bei einer älteren Dame, die sie krankheitsbedingt abgegeben hat. Sie schmust gerne mit ihren Menschen, mag es gemütlich, aber, rassebedingt als Australian Shepherd Mix, auch mal aktiv. Zum alten Eisen gehört sie noch lange nicht: Elf Jahre alt wird sie in diesem Monat, sie wiegt 25 Kilogramm. Amy möchte gern zur Ruhe kommen und am allerliebsten Einzelprinzessin sein und ihre Menschen ganz für sich allein haben. Die WZ stellt in Kooperation mit dem Tierschutzverein Pechpfoten und dem Katzenschutzbund Wuppertal wöchentlich ein Tier der Woche vor. Wer Interesse an Amy hat, kann sich an den Tierschutzverein Pechpfoten telefonisch unter 74717177 oder per E-Mail an info@pechpfoten.de wenden. Eine Zusammenfassung und weitere Fotos gibt es unter

pechpfoten.de/amy.pdf