Ein Handtaschenräuber schlug am Mittwoch auf der Mainzer Straße in Eberfeld zu.

Elberfeld. Am frühen Mittwochnachmittag, gegen 13.50 Uhr, überfiel ein Handtaschenräuber eine Seniorin auf der Mainzer Straße in Elberfeld. Die 72-Jährige war zu Fuß unterwegs, als sich ihr in Höhe der Hausnummer 6 von hinten eine männliche Person näherte und die Tasche aus der Hand riss.

Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Haubahn. Das Opfer konnte den Handtaschenräuber folgendermaßen beschreiben: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schmal, sehr blasses Gesicht, schwarzer Mantel mit Kapuze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum Täter oder seiner weiteren Flucht werden unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen genommen.