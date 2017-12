Elberfeld. Mehl, Zahnpasta, Toilettenpaper – wenn am Sonntag solche wertvollen Ressourcen unverhofft zur Neige gehen, dann ist auf die Kioske und Tankstellenshops der Stadt Verlass. Weil dieses Mal Heiligabend auf einen Sonntag fällt, sind sie in diesem Jahr in der Regel auch die letzte Anlaufstelle vor dem festlichen Super-GAU: Stell dir vor, es ist Weihnachten und Schwiegermutter, Onkel oder Neffe wurden vergessen.

Rubbellose, Lottoscheine oder Zigaretten-Etui?

Doch welche Last-Minute-Geschenke gibt es noch auf den letzten Drücker am Büdchen oder der „Tanke“ zu kaufen? Ein Fläschchen Doppelkorn oder „5W-40“-Motoröl dürften in den wenigsten Familien als Geschenk unkommentiert bleiben. Die WZ ging also auf die Suche nach den Mitbringseln, die sich auch noch nach Ladenschluss besorgen lassen.

Kjell Tech am k-Kiosk (Wall 4) hat direkt eine Menge Ideen fürs Notfallgeschenk. „Ein Lottoschein oder Rubbellose gehen doch immer“, sagt er. Wer wäre schon schlecht gelaunt, wenn die Glücksmünze am Heiligen Abend einen 20 000 Euro-Gewinn offenbart? Pessimistischere Menschen dürften sich für die Zigaretten-Etuis interessieren – die allerdings mit ihren bunten Designs ihre Herkunft nicht unbedingt verleugnen können. Und für Kinder? Da hat Tech einen Haufen Sammelkarten für kleine Star-Wars- oder Fußball-Fans. Aber bitte schnell entscheiden, der k-Kiosk öffnet nämlich nur bis Samstagabend.

Hilfestellung bis mindestens 22 Uhr an Heiligabend gibt hingegen das Stehcafé an der Arrenberger Straße/Ecke Tannenbergstraße. Verkäuferin Gergina Moosmany grübelt, was sie Geschenke-Suchenden bieten könne: „Was ist mit Alkohol?“ Am meisten her macht da das Jack-Daniels-Boxset mit passenden Gläsern und Kater-Garantie am 1. Weihnachtstag. Ein lustiges Gimmick ist der kleine Spielzeug-Kaugummi-Automat, der im Regal steht. Wer diesen schön einpackt, könnte glatt vortäuschen, im Spielwarenladen gewesen zu sein.

Außergewöhnliche Artikel lassen sich auch bei Cigdem Isigbay im Kiosk 44 an der Uellendahler Straße 6 finden. Da gibt es etwa eine Flaschenhalterung mit Rädern, in der die Spirituose schräg aufgerichtet wird, so als wäre sie eine Kanone. Wer die Vorlieben des Beschenkten gut kennt, greift vielleicht sogar zur Wasserpfeife im Regal. „Die meisten Kunden, die schnell noch ein Geschenk suchen, kaufen eigentlich Wein oder Schokolade“, sagt Isigbay. Bei ihr ist auch an Heiligabend noch geöffnet.