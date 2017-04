Frühjahrsputz im Eckbusch

Ehrenamtliche machen das Freibad fit für die Saison.

Eckbusch. Die ersten Sonnenstrahlen haben den Frühling eingeläutet und somit den Sommer und mit ihm die Freibadsaison angekündigt. Aber bevor die starten kann, muss das Freibad gesäubert werden. Dieses Projekt hat sich das Schwimmbad Eckbusch am vergangenen Samstag vorgenommen: Mit 30 Mitgliedern des Fördervereins Freibad-Eckbusch und elf Helfern des Fördervereins Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal haben sie das gesamte Freibad vom Winterdreck befreit.

Dazu gehörte die Beseitigung von Laub und Ästen auf dem gesamten Gelände. Auch die Parkplätze wurden gereinigt und das Beachvolleyballfeld wurde geharkt.

Bereits seit sehr vielen Jahren gehört die gemeinsame Reinigung des Bads zur Tradition: „Wir machen das seit Anbeginn“, so die Vorsitzende des Fördervereins Freibad-Eckbusch Birgit Ansorg. „Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Jahre das her ist.“

Per Telefon und per Mail werden die Helfer animiert. Natürlich gibt es viele, die jedes Jahr dabei sind: „Da ist viel Stammpersonal. Teilweise fragen die Leute mich schon immer im März: ‚Wann machst du denn dieses Jahr? ‘“, so Ansorg.

Aber neben der Stammbesetzung kommen immer ein paar Neue dazu: Am Samstag war eine Neue dabei, „und jetzt hat sich noch eine ehrenamtliche Helferin gemeldet“, freute sich Ansorg.

Termine Am 30. April feiert das Schwimmbad ab 19.30 Uhr Tanz in den Mai. Am 13. Mai soll das Freibad ab 11 Uhr öffnen. Der Förderverein sucht allerding noch immer nach einem Schwimmmeister für das Bad – ein Kandidat hat abgesagt.

Die meisten wissen, wie es läuft: „Ich muss denen nur sagen, wo die Geräte sind und dann legen die los. Die wissen genau, was gemacht werden muss. Wir sind alte Hasen im Saubermachen.“ Diese Woche werden dann die Becken, die Dusche und die Toiletten gereinigt, so dass das Freibad fertig für den Saisonstart ist. cpa