Die Saisoneröffnung für das Freibad Mirke findet in diesem Jahr am 1. Mai statt. Das Freibad bietet in dieser Zeit viel Spiel und Spaß, in Form von Imbissständen, Spielen für Kinder und Gärtnern an. Am 10. Juni ist dann der Saisonstart für das Schwimmen im „Pool-in-Pool“- System.