Gemeinsames Zusammensein steht im Mittelpunkt des Wochenendfestes am Dönberg.

Dönberg. Vom 12. bis zum 14. Mai heißt es am Dönberg wieder: Der Löschzug 11 feiert drei Tage lang mit Bekannten, Freunden und Gästen ein großes Fest! Und man darf viel erwarten. Das Motto des Festes ist dieses Jahr bestimmt von einem festgeschriebenen Termin: das Jubiläum des Stadtteils Dönberg. Auf 500 Jahre Ortsgeschichte kann zurückgeblickt werden. Und das muss gefeiert. Besonders im Mittelpunkt steht das Miteinander und das kulturelle Leben.

Gefeiert und getanzt wird wie jedes Jahr im großen Festzelt an der Horather Straße 188. Das bietet genug Platz für die zahlreichen Besucher. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Getränke- und Speisestände versorgen die Feiermeute

Schon am Freitagabend geht das große Feiern los, und zwar mit DJ Alex Noize und seiner Mobilen Disco. Um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr heizt der DJ dem Publikum mit einen Mix aus älteren und neueren Hits ein. Der Eintritt beträgt an diesem Abend sechs Euro.

Am Samstagabend stehen drei Dönsberger Bands auf der Bühne: „Roadhouse“, „Good Times“ und „SevenUp“ sorgen dafür, dass bei keinem das Tanzbein still steht. Einlass ist ebenfalls um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Der Eintritt liegt an diesem Abend bei acht Euro. Möchte man an beiden Tagen kommen, kann man auch ein Kombi-Ticket zum Preis von zwölf Euro erwerben.

Am Sonntag zum Fest ist der Eintritt frei

Wer am Sonntag das Feuerwehrfest besuchen möchte, muss keinen Eintritt zahlen und kann sich auf einen Zeltgottesdienst mit Gospelchor freuen. Im Anschluss gibt es Spiele für die Kleinsten und der Posaunenchor gibt Blasmusik zum Besten. Außerdem können die Besucher bei der Tombola attraktive Preise gewinnen und bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammensitzen. Weitere Informationen unter:

doenberg-112.de