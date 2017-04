Stadt will bessere Verbindung für die Radler in Richtung Nordstadt schaffen.

Zentrum. Freie Bahn für Radfahrer: In Elberfeld startet jetzt für ein Jahr ein Verkehrsversuch. Die Fußgängerzone Rommelspütt und der Verbindungsweg zwischen der Klotzbahn und dem Rommelspütt sollen für Radfahrer geöffnet werden. Damit will die Stadt eine bessere Verbindung für Radler in Richtung Nordstadt schaffen.

Von der Gathe aus in Richtung Südwesten ist die Fußgängerzone schon jetzt für den Radverkehr frei gegeben. Zukünftig soll auch die Fahrt in die nord-östliche Richtung möglich sein und so den Radlern die große Kreuzung Morianstraße ersparen und die Anbindung von der Gathe bis hin zur Luisenstraße und Briller Straße oder in die Elberfelder Nordstadt erleichtern.

Mit Schildern weist die Stadt die Radfahrer darauf hin, dass sie auf dem Verbindungsweg zwischen Rommelspütt und Friedrichstraße auf Fußgänger besonders Rücksicht nehmen müssen. Darüber hatte es in der Vergangenheit einige Diskussionen gegeben. Kritiker wie der ansässige Buchhändler hatten immer wieder vor zu schnell fahrenden Radlern gewarnt. Deshalb sei die neue Regelung ein Kompromiss: Ein Jahr lang wird beobachtet, wie Radfahrer und Fußgänger dort miteinander klar kommen. Bewährt sich die neue Regelung, wird nach einem Bericht der Verwaltung in den politischen Gremien erneut entschieden. Red