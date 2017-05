Das Gelände haben die Helfer bereits wieder auf Vordermann gebracht. Auf die Besucher wartet ein neuer Terrassenbereich mit Kiosk.

Eckbusch. Es ist das Ergebnis vieler fleißiger Hände. In den letzten Wochen wurde das Freibad Eckbusch für die kommende Saison aus dem Winterschlaf erweckt. Dafür packten die freiwilligen Helfer kräftig mit an. Unkraut jäten, Hecken schneiden, Rasen mähen und Umkleideräume putzen stand auf dem umfangreichen Programm. Im Anschuss wurde die Beckenfolie mit Hochdruckreinigern sorgfältig gereinigt und auf Schäden geprüft. Jetzt laufen die letzten Arbeiten für den Saisonstart.

Als erste Veranstaltung gab es bereits einen gut besuchten Tanz in den Mai. Am kommenden Samstag sollen dann die ersten Schwimmfans ihre Bahnen ziehen können. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns natürlich auf viele Besucher“, sagt Fördervereinsvorsitzende Birgit Ansorg. Sie bedankt sich ausdrücklich bei den ehrenamtlichen Helfern, die regelmäßig einen Großteil ihrer Freizeit für das Freibad opfern. Dazu gehören die Mitglieder des Fördervereins sowie Freunde und Verwandte. Auch Angehörige der Feuerwehr beteiligten sich diesmal daran, das Bad wieder in Schuss zu bringen. „Wir wünschen uns, dass sich noch mehr jungen Menschen beteiligen“, sagt Birgit Ansorg. Ansonsten sei die Unterstützung für das Freibad aber groß. „Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen und auch Hilfe“, erklärt Ansorg.

20 000 Gäste fanden im 2016 den Weg auf die Liegewiese

Für Anwohner Karl-Heinz Riewe ist das Freibad in den Sommermonaten so etwas wie ein zweites Zuhause. Wenn es etwas zu tun gibt, ist er vom Grünschnitt bis zu kleineren Reparaturen immer zur Stelle. „Ich mache alles, was anfällt“, erzählt der rüstige 78-Jährige. Natürlich steigt er auch gern selbst ins Becken. „Ich stamme aus dem hohen Norden, da bin ich mit Wasser aufgewachsen“, sagt Riewe schmunzelnd. Nicht nur für ihn ist das Freibad Eckbusch unverzichtbar. Wenn das Wetter schön ist, wird es auf der Liegewiese schnell voll.

Im letzten Jahr verzeichnete das Bad rund 20 000 Gäste. Die Saison verlief allerdings sehr sprunghaft. „Bis Ende August hatten wir durch das regnerische Wetter gerade mal 35 Prozent der Besucherzahlen des Vorjahres“, berichtet Birgit Ansorg. Durch den schönen Spätsommer entschloss sich der Vorstand dazu, das Bad noch bis Mitte September zu öffnen. Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig. Die entsprechenden Einnahmen sichern die neue Saison. Schließlich muss am Eckbusch weiterhin die Finanzierung des Betriebs in Eigenregie gestemmt werden. Sie setzt sich aus Spendengeldern von Sponsoren, den Beiträgen der über 500 Fördervereinsmitglieder und den Eintrittsgeldern zusammen. Daher hoffen alle Beteiligten auf schönes Wetter.

Ein weitere wichtige Voraussetzung für den Badebetrieb war die erfolgreiche Suche nach einem neuen Schwimmmeister. Mit Sven Ungermann konnte der Verein einen erfahrenen Mitarbeiter gewinnen. „Da haben wir wirklich Glück gehabt“, betont Birgit Ansorg. Derweil laufen im Freibad weitere Arbeiten. Gerade wird die alte Toilettenanlage im Terrassenbereich kernsaniert. Sie soll bis zu den Sommermonaten wieder zur Verfügung stehen. Überhaupt hat sich auf dem dortigen Gelände während der letzten Jahre viel getan. Nachdem das alte Restaurant aufgrund des schlechten baulichen Zustands von der Stadt abgerissen wurde, entstand in monatelanger Arbeit der neue Terrassenbereich mit Kiosk. Hier lockt eine idyllische Aussicht ins Grüne. Die Freibadtechnik wurde in zwei Modulbauten untergebracht.

Öffnungszeiten

Veranstaltungen Das Freibad Eckbusch öffnet am kommenden Samstag von 10.30 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist um 18 Uhr. Diese Zeiten gelten auch für die gesamte Saison. Geöffnet wird allerdings nur bei trockenem Wetter über 20 Grad. Im Zweifel können Badegäste unter der Nummer 72 13 19 anrufen. Die Einzelkarte kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren zwei Euro. Am 21. Mai veranstaltet der Bürgerverein Eckbusch von 11 bis 17 Uhr im Freibad einen Flohmarkt. Die Fördervereinsmitglieder sorgen dabei für die Bewirtung. Am 12. August findet das Sommerfest des Fördervereins statt. Am Ende der Saison folgt wieder das beliebte Hundeschwimmen.