Wuppertal. Ihren 70. Hochzeitstag und damit ihre Gnadenhochzeit feierten Helga und Erich Fricke am vergangenen Wochenende. Sie sind 1951 nach Wuppertal gezogen, lebten zunächst 15 Jahre in Barmen, ehe sie zum Uellendahl zogen, wo sie heute noch wohnen. Nach dem Ruhestand waren sie viel in Teneriffa und sind auch heute aktiv: Erich Fricke arbeitet gerne am Computer, beide haben früher gerne in der Tanzschule Fern getanzt. Am Wochenende feierten sie mit den zwei Töchtern, drei Enkeln und einem Urenkel. Zwei weitere Urenkel erwarten sie in den nächsten Monaten.