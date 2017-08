Eveline Dohmann (48) wurde im polnischen Ortelsburg geboren und lebt seit ihrem achten Lebensjahr in Krefeld. In Duisburg studierte sie Ostasienwissenschaf- ten. Inzwischen ist sie als ausgebildete Massagetherapeutin selbst- ständig und arbeitet zudem als Übungsleiterin beim SV Bayer Uer- dingen. Ihr großes Hobby ist der Sport.

Auf der großen Wiese angekommen, wird der 48-Jährigen die Dimension der Anlage deutlich. Sie kann sich gut vorstellen, dass hier bei gutem Wetter einiges los ist. „Das ist nicht vergleichbar mit dem Stadtpark in Krefeld“, so ihr Urteil. Ein besonderes Lob hat sie für das Meer aus Blumen übrig, das derzeit entlang des Hauptweges blüht. Die üppige Bepflanzung, der gute Zustand der Anlage und die Sanierungsarbeiten an der Villa Eller veranlassen sie zu einem Kommentar: „Ich dachte, die Stadt hat kein Geld.“ Offenbar mache sie das beste draus. „Es tut sich ja viel hier. Das finde ich gut.“

Eine Hochzeitsgesellschaft, die gerade aus dem Elisenturm strömt, zieht Dohmanns Aufmerksamkeit auf sich. „Eine schöne Kulisse, um zu heiraten“, sagt sie. Und weil sie Touristin ist, zückt sie jetzt erst einmal das Handy und macht ein paar Fotos von der schönen Parkanlage. Als sie die vielen aneinandergereihten Stühle hinter dem Turm sieht, regt das ihre Fantasie an: „Ich kann mir gut vorstellen, wie hier am Wochenende die alten Herrschaften sitzen.“

Nur wenige Schritte weiter betritt Eveline Dohmann nun ein Gebäude, das keine Mogelpackung ist. Die Historische Stadthalle hält, was der Name verspricht. Schon der erste Eindruck stimmt: „Ein edles Foyer“, sagt Dohmann und fühlt sich an die Semperoper in Dresden erinnert, die sie erst kürzlich besucht hat.

Freundlicherweise lässt der Hausmeister die Touristin auch einen Blick in den großen Saal werfen, in dem gerade eine Orgelprobe stattfindet. Minutenlang lässt Dohmann die Aura des Hauses auf sich wirken, betrachtet die Decke und lauscht dem Klang der Orgel. „Die Decke ist ja ein Kunstwerk“, sagt sie. „Traumhaft schön.“ Liebend gerne würde sie in diesem Ambiente einmal ein Konzert erleben. Doch der nächste Programmpunkt steht an. Auf dem Weg in den Wuppertaler Zoo gibt die Touristin zu, dass sie die Bergische Stadt doch ganz schön unterschätzt hat: „So ein Niveau hätte ich Wuppertal nicht zugetraut.“