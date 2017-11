Mit ihrem Projekt „Urbane Räume“ engagiert sich die Montag Stiftung dafür, dass Menschen, die in benachteiligten Stadtteilen wohnen, ein selbstbestimmtes und chancengerechtes Leben führen können. Zu diesem Zweck unterstützt sie Nachbarschaftsinitiativen, die gemeinschaftlich Immobilien entwickeln und dabei das Gemeinwohl des Quartiers in den Blick nehmen. Das Projekt „Urbane Räume“ hat seinen Sitz in Bonn.