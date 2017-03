Der Zauberer vom Arrenberg

Die Show von Jan Philip Wiepen feierte am Freitagabend Premiere in den eigens vom Künstler geschaffenen Räumlichkeiten.

Arrenberg. Es ist unglaublich: Da sitzt man zwei Meter von Jan Philip Wiepen entfernt und beobachtet konzentriert jede Bewegung seiner Finger. Und trotzdem wandern Münzen, Spielkarten und Bälle von einer Hand in die andere, verschwinden und tauchen wieder auf. Oder unter einem Becher erscheint gleich eine ganze Zitrone. „Echte Zauberei“, möchte man sagen. Auf jeden Fall eine erstaunliche Fingerfertigkeit, gepaart mit einem charmanten Spiel mit dem Publikum.

Zum ersten Mal begrüßte der Wuppertaler Zauberer am Freitag seine Gäste in seinem eigenen Haus am Arrenberg. An der Güterstraße hat Jan Philip Wiepen ein wunderbares kleines Zaubertheater geschaffen: Auf der linken Seite befindet sich die Bühne mit dickem roten Vorhang und steil ansteigenden Reihen mit 50 breiten, bequemen Sitzen. Rechts können sich die Besucher an der Theke mit Getränken erfrischen. Zauberhüte dienen als Lampen, dunkle Wände strahlen eine elegante Atmosphäre aus. Auch für Rollstuhlfahrer ist das neue Theater geeignet.

Manche Tricks aus der Show „Ein magisches Duett mit 10 Fingern“ hat man auch schon bei anderen Zauberern gesehen; aber durch den direkten, nahen Blick verblüffen sie trotzdem. Das Seil teilt sich plötzlich in zwei Stücke, wird zum Ring ohne Nahtstelle oder verknotet und entknotet sich auf geheimnisvolle Weise, begleitet von einer netten Moderation von Jan Philip Wiepen. Anschließend dürfen die Gäste das Seil selbst in die Hand nehmen und prüfen – nichts zu sehen oder zu spüren. Oder der Magier schaltet um auf romantisch und lässt in einer ganz ruhigen Nummer zu lyrischer Musik in meditativen, ruhigen Bewegungen Münzen von einer ausgestreckten Hand in die andere wandern. Gebannt folgen alle Augen seinen Händen.

„Das ist einfach eine schöne Show. Es ist wirklich verblüffend, wie er das präsentiert“

Ulrich T. Christenn, Premierenbesucher

Auch das Publikum wird zum Teil der Show. Der eine muss sich eine Karte aus dem Stapel nehmen und vor dem Zurückstecken merken. Der nächste bekommt zwei Münzen in die Hand, die sich auf wundersame Art und zu seiner großen Verblüffung dort vermehren. Jan Philip Wiepen duzt alle im Saal und schafft damit sofort Verbundenheit. Dennis schreibt heimlich eine Zahl auf einen Zettel, und der Zauberer präsentiert dazu gleich ein ganzes magisches Quadrat. Marlis sucht sich ein beliebiges Wort in einem Buch aus und erhält anschließend ein völlig unerwartetes Ergebnis.

Es sind gar nicht so viele Zutaten, die Jan Philip Wiepen für seine Show benötigt. Ein Salz- und ein Pfefferstreuer, eine durchsichtige Milchflasche, die ein Tuch verschluckt, goldene Nusshälften. Und immer wieder Karten. „Die Karten sprechen mit mir und können mir allerhand verraten“, sagt der Zauberer und lässt sich von den Karten zurufen, welche Farben und Werte eine Zuschauerin in der Hand hält. „Außer mir gibt es nur einen einzigen Zauberer weltweit, der diese Nummer zeigt“, verrät er stolz.

Das Premierenpublikum zeigt sich tief beeindruckt. „Das ist einfach eine schöne Show. Es ist wirklich verblüffend, wie er das präsentiert“, sagt Ulrich T. Christenn. „Und wir freuen uns total, dass so jemand zum Arrenberg kommt.“