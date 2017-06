Der Platz der Republik hat sich stark gewandelt. Wo früher ein Bunker stand, ist heute das „Wohnzimmer des Quartiers“.

Ostersbaum. Der Platz der Republik wirkt heute ein bisschen so, als wäre er so schon immer gewesen. Allein schon der Name deutet das Alter der Fläche an – die namensgebende Republik ist die Weimarer Republik, die Benennung war 1922. Dazu der historische Gerechtigkeitsbrunnen, den August von der Heydt 1910 stiftete.

Im Herzen des Quartiers

Dabei ist der Platz in seiner jetzigen Form erst Ende 2009 so geworden, wie er jetzt aussieht. Das hat nicht nur mit den Spielgeräten zu tun, den Flächen für größere und kleinere Kinder, dem Fußball- und Basketballfeld – sondern auch und vor allem mit dem Bunker, der erst 2009 abgerissen wurde.

Johanna Niedermüller vom Nachbarschaftsheim erinnert sich noch gut daran. Sie hat 1992 angefangen, dort zu arbeiten. „Damals habe ich noch von meinem Büro aus auf die Deweerthstraße geblickt“, sagt sie. Denn das Nachbarschaftsheim war in einem flachen Bau direkt an dem Bunker untergebracht, bevor es Anfang der 2000er in die ehemalige Kirche und das Pfarrheim am Platz der Republik gezogen ist. „Als der Bunker dann abgerissen wurde, gab es einen regelrechten Abrisstourismus“, erinnert sie sich. Frühere Anwohner seien gekommen und hätten sich das angesehen, Fotos gemacht. Auch sie habe ein ganzes Album mit den Bildern.

Wolfgang Vey hat auch noch Bilder davon. Aber er erinnert sich sogar an die Zeit vor dem Bunker. Denn der wurde erst 1942 gebaut. Erst, weil Vey schon 1934 an den Ostersbaum gezogen ist, an die Weißenburgstraße. Der 86-Jährige erinnert sich gut daran, wie der Platz früher aussah. Wer mit ihm darüber spaziert, erlebt es häufig, dass er den Finger hebt und an die Ränder des Platzes zeigt – dort war ein Lebensmittelgeschäft, da ein Friseur, da eine Gaststätte, dort auch. Vey erinnert sich an viele Jahre der Entwicklung – aber auch an seine Jugend auf dem Platz.

Platz

Bunker 1825/26 wurde der Platz eingeebnet. Er war Exerzierplatz und Veranstaltungsort. Der 1942 errichte Bunker war noch bis 1957 teils bewohnt. 2008 beschloss der Rat den Abbruch. Der erfolgte Anfang bis Mitte 2009. Danach wurde der Platz neu gestaltet. Die Gesamtkosten betrugen 1,6 Millionen Euro und wurden zu 80 Prozent vom Land gefördert.

Der war damals eben, eingerahmt von Bäumen und „ein toller Spielplatz“. Wenn auch ohne Bebauung, ohne Geräte. „Wir haben hier Fußball gespielt“, erinnert er sich. In seiner Jugend gab es noch ein Toilettenhäuschen auf dem Platz, „wenn man von der Paradestraße hochkam, auf der rechten Seite.“ Mehr aber nicht. Der Platz wurde für das Militär gebraucht, als Exerzierplatz.