Am Volkstrauertag gibt es eine Führung durch die Anlage, die aktuell von Dieben verschandelt wurde.

Friedrichsberg. Passend zum Volkstrauertag am kommenden Sonntag lädt „ Wuppertals Grüne Anlagen“ zu einer Besichtigung des Ehrenfriedhofes Elberfeld oberhalb des Königshöher Weges von 11 bis 12.30 Uhr ein. Die Führung übernimmt die freiberuflich/ehrenamtliche Malerin, Historikerin und Kuratorin im Engelshaus, Heike Ising-Alms. Die vielseitige Künstlerin erwartet die Besucher an der Treppe, die zu der während des ersten Weltkrieges errichteten rautenförmigen weitläufigen Anlage führt.

1914 kaufte die Stadt Elberfeld das Grundstück am Kiesberg

Der 1. Weltkrieg (1914-1918) forderte wegen der eingesetzten modernen Kriegstechnik mit automatischen und Massenvernichtungswaffen wie Minen, Giftgas, Handgranaten und Maschinengewehren zahllose Tote in den Schützengräben, in der Luft und auf See. Neun Millionen Soldaten und sechs Millionen Zivilisten starben. Und schon in den ersten fünf Kriegsmonaten waren 142 000 Tote zu beklagen. Junge Menschen, die ein halbes Jahr vorher noch voller Siegeseuphorie freiwillig „zu den Waffen geeilt“ waren. Verstümmelt und bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt waren sie oft schon auf den Schlachtfeldern notdürftig verscharrt worden. Was in der Bevölkerung den Wunsch entstehen ließ, den „für Volk und Vaterland Gefallenen“ eine würdige Grabstätte zu geben.

„Schon im Oktober 1914 kaufte die Stadt Elberfeld auf Antrag zahlreicher Bürger ein bewaldetes Grundstück am Kiesberg in der Größe von knapp 9000 Quadratmetern“, berichtet Heike Ising-Alms und bezieht sich dabei auf das im Köndgen-Verlag erschienene Buch „Wuppertals grüne Anlagen“. Das Areal lag oberhalb des 1913 anlässlich des zum hundertsten Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig errichteten Obelisken. Die bisherigen Eigentümer des Grundstücks, die Erben der Firma Paulmann und Kellermann, gewährten einen Vorzugspreis, und viele Bürger und Hinterbliebene unterstützen das Projekt großzügig.

Der Geheime Kommerzienrat August von der Heydt stiftete anlässlich der Verleihung des Eisernen Kreuzes an seinen Sohn Eduard 1000 Reichsmark. So konnten schon im Dezember 1914 die ersten Bestattungen stattfinden. Die damals führende Fachzeitschrift für Friedhofsgestaltung „Die Gartenwelt“ ermutigte Landschaftsarchitekten Begräbnisstätten zu schaffen, die den Gefallenen eine würdige letzte Ruhestätte verschafften. Wiesen- und Waldgrundstücke, so wie die am Kiesberg waren hier die geeigneten Plätze, wobei mit den „urdeutschen“ Eichen bewachsene Waldstücke für Toten- und Soldatenhaine als besonders würdig angesehen wurden. „Tod und Erneuerung in der Natur verwiesen auf Elementarkräfte, die auch den Soldaten zugesprochen wurden“, hieß es im damals üblichen Pathos.