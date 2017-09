Tierbesitzer sind für den 4. Oktober nach Elberfeld zur Tiersegnung eingeladen.

Elberfeld. Die Katholische City-Kirche Wuppertal lädt für den Tag des Hl. Franz von Assisi, dem 4. Oktober, alle Tierbesitzer zu einer Tiersegnung ein. Pastoralreferent Werner Kleine wird am Mittwoch um 17 Uhr vor der Laurentiuskirche am Laurentiusplatz Tiere und ihre Besitzer segnen. Die Tiersegnung findet in diesem Jahr im Rahmen des Bauernmarktes statt. Die Segensfeier wird durch das Bläsercorps der DTK Gruppe Wuppertal-Elberfeld e.V. musikalisch unterstützt, das im Anschluss an die Segensfeier ein kurzes Platzkonzert geben wird.

Franz von Assisi (1181-1226) ist der Gründer des Franziskanerordens. Er lebte in der mittelitalienischen Stadt Assisi. Von ihm wird unter anderem berichtet, dass er den Vögeln predigte. Der Legende nach zähmte er außerdem den Wolf von Gubbio, der das Dorf bedrohte. Franz von Assisi gilt bis heute als Vorbild der Bewahrung der Schöpfung. Seine Nähe zur Natur spiegelt sich schließlich in dem berühmten Sonnengesang wider, mit dem er – am Ende seines Lebens erblindet - die Schöpfung Gottes besingt. Für Franz von Assisi sind die Tiere wie der Mensch Geschöpfe Gottes, die dem Menschen anvertraut sind.