Cap-Markt begrüßt den 100.000 Kunden

Frischemarkt wurde seit der Eröffnung im August 2016 hervorragend von den Anwohnern am Eckbusch angenommen.

Eckbusch. Nach gut 200 Verkaufstagen war es gestern soweit: Um 11 Uhr durften Bezirksbürgermeisterin Gabriela Ebert (SPD, l.) und das CAP-Team um Geschäftsführer Christoph Nieder (r.) und Marktleiterin Marion Radtke (2.v.r) Anne Maiwald begrüßen. Sie ist die 100 000 Kundin im Cap-Markt am Eckbusch, und erhielt zum Dank einen „nachösterlichen“ Geschenkekorb. Der Cap-Markt, Ringelbusch 9, wurde am 18. August vergangenen Jahres eröffnet und versorgt seitdem die Menschen am Eckbusch, die nicht mehr ganz so mobil sind. Er wurde seit seiner Eröffnung sehr gut von den Anwohnern angenommen. Der Frischemarkt hat montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet.