Den Knotenpunkt Morianstraße in Wuppertal passieren bis zu 70 Busse pro Stunde. Kommen mehrere an, schaffen nicht immer alle Gäste den Einstieg.

Zentrum. „Dienstfahrt“ steht auf zwei stehenden Bussen an der Haltestelle Morianstraße. In Wirklichkeit ist hier eher eine Dienstpause als eine Fahrt zu sehen. Die wartenden Menschen an einem von Wuppertals neuen provisorischen ÖPNV-Hauptverkehrspunkten schauen sich nervös um. Weil die Straße leicht gebogen ist, können die Fahrgäste am Anfang der Haltestelle nicht mehr richtig sehen, was hinter Bus Nr. 2 passiert.

Plötzlich ziehen Busse von hinten an der Kolonne vorbei. Auch die Linie 612, in die Wolfgang Thiel gerade einsteigen wollte. „So eine Sauerei“, ruft der gehbehinderte Senior. „Das ist mir hier schon mehrfach passiert, die Busse fahren einfach los“, sagt er. Wer gut zu Fuß ist, kann in so einer Situation frühzeitig ans Ende der extrem langen Haltespur laufen. Thiel sieht sich dazu mit seiner Krücke nicht in der Lage. „Wie sollen das ältere Frauen denn machen?“, fragt er sich.

Busfahrer: „Zur Not fahre ich dann eben mit Verspätung los“

Auch Albert Ludwig hat seinen Bus verpasst. Er schimpft: „Das funktioniert hier nicht.“ Einige Busfahrer haben die schwierige Situation erkannt und warten bis der forderste Bus abgefahren ist, um ja allen Wartenden eine Chance zu geben. Fahrer Marc Ickenstein sagt: „Ich kann ja nicht losfahren, wenn da noch ältere Leute vorne warten. Zur Not fahre ich dann eben mit acht Minuten Verspätung los.“ WSW-Kollegin Astrid Wolf widerspricht: „Wir müssen hier aus der hinteren Reihe abfahren. Das ist uns so gesagt worden.“ Allerdings, die Erfahrung habe sie gemacht, sagen das „die einen so, die anderen so“.

WSW-Kundin Elke Pawlatzyk hat aufgepasst und wartet ganz hinten. „Hier habe ich noch keinen Bus verpasst“, sagt sie. Doch schon ein paar Augenblicke später muss sie sich schon wieder umorientieren. Denn: Fahren die Busse an den vorderen Positionen weg, halten die ankommenden Linien wieder am anderen Ende.

WSW-Sprecher Holger Stephan bestätigt, dass die Busfahrer angehalten sind, von jeder Position an der Morianstraße zu starten. „Warten geht nicht. Da müssen wir die Kunden in die Pflicht nehmen, da etwas aufmerksam zu sein“, sagt er. Er rät dazu, sich richtig zu positionieren und entsprechend zu reagieren. Von pausierenden Bussen an der Haltestelle zeigt sich Stephan überrascht: „Das ist da nicht vorgesehen. Die Fahrer müssen eigentlich woanders Pause machen.“ Er selbst könne die Problematik aus eigener Betrachtung nicht nachvollziehen.