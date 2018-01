Wuppertal. Ein Blitzeinschlag hat am Dienstag in der Mittagszeit alle Ampelanlagen auf der Kreuzung am Robert-Daum-Platz in Elberfeld außer Gefecht gesetzt. Dies bestätigte ein Polizeisprecher auf WZ-Nachfrage. Alle Ampeln seien für wenige Minuten komplett ausgefallen. Unfälle habe es keine gegeben. Der Verkehr war nur für kurze Zeit beeinträchtigt. Für die kommenden Tage hat der Deutsche Wetterdienst weitere Unwetter angekündigt. ull