Elberfeld. Strahlende Gesichter gab es am Samstag in den City Arkaden zu sehen. Denn dort präsentierten Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) und Vertreter des Rotary Clubs Wuppertal-Bergisch Land gemeinsam mit dem Lions Club Wuppertal-Corona einen geschmückten Maibaum. Sponsoren hatten sich mit dem Kauf der bunten Schmuckbänder an der Aktion beteiligt, so dass nun 8000 Euro zugunsten des Projektes „Café Kinderwagen“ in der Alten Feuerwache gespendet werden können. Im Rahmen des Projektes „Café Kinderwagen“ betreuen erfahrene Hebammen werdende Mütter und junge Familien.