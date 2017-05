Kult und Thalia in Elberfeld machen am kommenden Samstag beim Lesespaß mit.

Elberfeld. Fans haben sich den kommenden Samstag längst notiert und werden sich beim bundesweiten Gratis-Comic-Tag (GCT) auch in Wuppertal wieder treffen, um sich über aktuelle Neuerscheinungen und Trends zu fachsimpeln.

Bis zu drei Exemplare pro Person kostenlos

Und natürlich auch, um Gratis-Comics einzuheimsen. Denn am Samstag findet der Aktionstag bereits zum achten Mal statt: Comicverlage und -händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eigens für diesen Tag dreißig Comichefte produziert, die Fans in den teilnehmenden Läden kostenlos mitnehmen können. Die Auswahl reicht von Manga über Superhelden, frankobelgische Abenteuer, Disney, die Simpsons bis zu Independent Comics.

Sozusagen ein „Mann der ersten Stunde“ ist Andreas Detering. Inhaber des Buch- und Comicshops Kult an der Elberfelder Luisenstraße. „Der GTC ist eine ideale Gelegenheit, um Comic, Graphic Novel oder Manga zu entdecken oder wiederzuentdecken“, sagt Detering, „sowohl für langjährige Liebhaber als auch für neugierige Anfänger.“

Das Geschäft an der Luisenstraße 18 wird wie immer samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Kunden können sich aus dem Angebot bis zu drei Exemplare pro Person aussuchen.

Das gilt auch bei Thalia: Am Am kommenden Samstag macht das Geschäft ebenfalls beim beim Gratis-Comic-Tag mit, „erstmals in dieser Form“, wie der stellvertretende Filialleiter Andreas Prenzel mitteilt. Auch dort läuft die Aktion innerhalb der Öffnungszeiten des Geschäfts. „Wir freuen uns auf jeden, der kommt.“

Es dürften nicht wenige sein, die am 13. Mai der Einladung folgen werden. Denn: „Comics sind in Wuppertal durchaus ein Faktor“, sagt Andreas Detering, der das Geschäft an der Luisenstraße schon seit Anfang der 1990er Jahre kennt – als er selbst noch im Kult zur Aushilfe arbeitete.

Weitere Infos zum Aktionstag gibt es auch im Netz unter der Adresse

gratiscomictag.de